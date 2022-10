Susan Ochoa es una de las artistas peruanas más reconocidas de la industria musical. Su talento la llevó a ganar dos gaviotas en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile. Sin embargo, la cantante, para alcanzar la fama, hizo muchos sacrificios a lo largo de su vida.

Te contamos a continuación todo lo que tuvo que pasar la intérprete de ‘La Dueña Soy Yo’ para convertirse en una estrella de la música y ser considerada hoy en día como una de las exponentes más importantes de la balada.

Infancia de Susan Ochoa

Susan Ochoa nació el 2 de marzo de 1985 en el distrito de Pátapo, en Chiclayo, Lambayeque. Cuando tenía 13 años, su padre falleció y tuvo que realizar todo tipo de trabajo para apoyar a su madre y sus hermanos, pues, a pesar de que su progenitora no le exigía traer dinero, ella estaba dispuesta a hacer todo lo posible para que no faltara un pan en la mesa.

Desde vender marcianos, verduras, pescados, frutas hasta canchitas, la ahora cantante se enorgullece de haber trabajado como ambulante, pues así brindaba un apoyo a su familia, además de su gusto por laborar.

“Así es como recuerdo mi niñez, trabajando siempre, pero no porque me obligaran, sino porque a mí me gustaba, y además tenía la necesidad. Trabajar y ayudar a mi mamá. Cuando ya estaba trabajando, también la ayudaba en casa porque éramos más hermanos”, declaró Susan Ochoa para GEC.

También precisó que aunque su madre no quería que trabajara porque era muy niña, ella siempre insistió en ayudar a su familia, por lo que finalmente su progenitora accedía a que colaborara con los gastos.

Susan Ochoa fue una de las peruanas que participó en el festival Viña del Mar en 2019. Foto: Susan Ochoa/Instagram.

“Siempre he estado trabajando, qué no habré negociado yo, desde muy niña. A veces era la feria de San Martín (Chiclayo) y le decía a mi mamá que me haga canchita para irme a la feria y venderla y mi mamá me decía que no, pero a mí me encantaba aportar, hacer que mamá sienta que no está sola”, agregó la cantante.

Poco después, la artista, con 13 años, se mudó a Lima, donde se dedicó a ser trabajadora del hogar. En un inicio, ganaba la suma de 150 soles al mes, incluso también cantó en buses para conseguir dinero extra. Aunque sus trabajos la alejaron de la música, ella nunca se rindió en su sueño de convertirse en cantante.

Inicios en su carrera musical

No fue hasta 2004 que Susan Ochoa dio sus primeros pasos como artista, ya que en ese año ganó el concurso “Super star”, y después fue parte del famoso programa “La voz Perú”, en el que quedó en segundo lugar y cuyo ‘coach’ fue nada menos que Gian Marco.

Luego de la final, a mediados de junio, lanzó su versión de “Porque esta hembra no llora”, que, durante la competencia, le dio algunos de los mejores comentarios de la audiencia y el jurado. También tuvo una notable aceptación y se convirtió en la canción con mayor descargas en Spotify Perú. Así, se convirtió en la primera producción musical de Ochoa en una lista de éxitos.

Su triunfo en Viña del Mar

La artista peruana, junto a otros renombrados compositores como Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez, Eva Ayllón y Pelo d’Ambrosio participaron en el Festival de Viña del Mar de 2019. Ochoa interpretó la canción “Ya no más”, la cual trataba sobre la violencia contra la mujer. Esta era parte de su primer álbum.

Gracias a este tema musical pudo ganar dos gaviotas de plata en las categorías de mejor intérprete y mejor canción. Asimismo, fue la encargada de cerrar con broche de oro la edición del festival de ese año. Tras su victoria, fue condecorada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Cultura.

Miles de peruanos se alegraron por su triunfo, y la recibieron cariño en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez. Fue así como su nombre, finalmente, pudo brillar en Perú y su talento fue reconocido.

Susan Ochoa en la actualidad

La artista peruana continuó sus proyectos musicales, además de que recibió una serie premios nacionales e internacionales. Ahora, será la conductora junto a Ismael La Rosa del nuevo programa “Aquí todo se puede” del canal ATV.