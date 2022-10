Estrella Torres sobre cercanía con Tommy Portugal pese a nuevos compromisos: “No lo veo mal”

La relación entre Estrella Torres y Tommy Portugal finalizó hace varios meses por mutuo acuerdo y, actualmente, ambos ya poseen una nueva pareja, lo que dejó su romance en el pasado. La cumbiambera está a puertas de llegar al altar, pero, durante una emisión de “América hoy”, la joven detalló sobre el tipo de vínculo que tiene con la familia de su exnovio.

Estrella Torres y Tommy Portugal estuvieron juntos mucho tiempo, lo que sirvió para crear una amistad sólida y duradera; por ello; ambos hacen caso omiso a las críticas sobre ello. Sin embargo, la psicóloga del mencionado programa indica que, con el tiempo, los artistas de cumbia se distanciarán definitivamente.

¿Qué dijo Estrella Torres?

Este viernes 28 de octubre, Estrella Torres visitó el set de “América hoy” para conversar sobre sus proyectos musicales y personales. Entre todos los temas tratados, hablaron sobre su pasado noviazgo con Tommy Portugal luego de que la joven asegurara que lo invitará al matrimonio que viene planeando con su actual pareja.

“Con los años este alejamiento se va a terminar de dar, pero la pregunta es ¿por qué no hacerlo ahorita?, ¿por qué no cortas todo tipo de contacto es redes?”, le increpó la profesional, pero la también influencer respondió: “Es que... bueno, en realidad no lo veo mal. Como dices, ya no tengo esa comunicación, y ya no estaría yendo obviamente a las fiestas, reuniones, ya no, pues, eso se terminó”.

Tommy Portugal podría asistir a la boda de Estrella Torres

En esta línea, se recuerda que Estrella Torres no tuvo ningún problema en afirmar que Tommy Portugal estará invitado a su matrimonio e, incluso, le pediría que cante siempre y cuando le reduzca el precio de la presentación.

“¿Vas a invitar a Tommy Portugal (a tu boda)?”, preguntó la conductora y Estrella Torres contestó: “Claro, por supuesto. A ver, ¿qué opinas, mi amorcito?”, al recibir la respuesta afirmativa de su prometido, ella agregó: “Que nos ajuste el presupuesto”.