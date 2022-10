Tony y Mimy Succar lanzan festejo en homenaje a la cultura afroperuana

El multipremiado Tony Succar y su madre Mimy Succar, acaban de presentar juntos su nuevo sencillo “Pa’lante un pie”, canción que celebra y hace homenaje a nuestra cultura afroperuana, destacando el ritmo más representativo: el festejo.

“Para este disco que estoy haciendo con mi mamá, tenía que ir un festejo. Ahora que viene el Día de la Canción Criolla vi la oportunidad perfecta para lanzar un nuevo sencillo. Mi mamá siempre ha cantado increíble la música negra, es parte de su sangre musical. Entonces, hablé con uno de los compositores que más admiro de la música peruana, Carlos Rincón. Siempre me encantó “Ritmo, color y sabor”, cuenta Tony Succar, sobre el tema que se grabó entre Estados Unidos y Perú con músicos como Tito Manrique (ganador de Viña del Mar), Edu Campos, Felipe Pumarada, entre otros.

Para Mimy la experiencia ha sido fabulosa: “Nunca me imaginé que Dios me iba a bendecir tanto y ahora estoy tan feliz que valió la pena esperar. Imagínate hacer mi primera producción con el mejor productor del planeta que es mi hijo Tony Succar, estoy más que bendecida. A mí siempre me ha gustado la música negra, la he adorado desde chiquitita. Entonces, cuando Tony me dice: ‘mamá que te parece si hacemos en tu disco algo de música negra’, yo le respondí: ¡Fantástico! Me encantan todos los ritmos afroperuanos, landó, festejo, porque tienen mucho sabor y sobre todo porque Tony lo disfruta mucho”, dice la artista.

Después del lanzamiento de “Pa´lante un pie”, Tony Succar revela que: “Si Dios quiere, ya puedo lanzar el disco completo. Ya estoy terminando los detalles, está quedando muy chévere. Estoy muy emocionado por lo que viene. Se van a sorprender”.

“Pa´lante un pie” se estrenó hoy en todas las plataformas musicales como un previo al Día de la canción criolla. Además, el videoclip oficial se puede ver en el canal de YouTube de Tony Succar: youtube.com/tonysuccar.