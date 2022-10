Josimar Fidel: “Lo que he hecho aquí en Estados Unidos no lo hubiera logrado en Perú”

Josimar Fidel está imparable. Luego de radicar en Miami (Estados Unidos) y realizar una serie de conciertos por Europa, el salsero peruano regresará a nuestro país para reencontrarse con sus seguidores, después de más de un año.

“Me siento feliz de regresar al Perú, de estar con la gente que me ha seguido por años. Y estoy ansioso de realizar los conciertos, porque traigo muchas novedades que les va a encantar. Así que los espero en cada ciudad que me presentaré”, expresó Josimar días antes de retornar a los escenarios que lo vieron desde sus inicios como solista.

A través de su cuenta de Instagram, en la que ya superó el millón de seguidores, el popular ‘Rey de la salsa perucha’ manifestó su alegría de estar nuevamente con sus compatriotas, como parte de su gira mundial “El comienzo”, que tendrá como punto de partida al Perú el 31 de octubre.

“Perú, llegó nuestra gira mundial. Del 31 de octubre al 1 de enero”, escribió el intérprete de “El aventurero” en su red social como texto que acompaña un video, en el que menciona los países donde ofrecerá conciertos.

No hablará de su vida privada

Josimar Fidel Farfán, de 35 años, estará abocado física y emocionalmente a reencontrarse con sus fans peruanos. Por consiguiente, ha decidido no responder interrogantes sobre su vida privada.

“Solo voy a reencontrarme con mi público, no hablaré con la prensa y no tengo por qué responder a nadie sobre mi vida privada. Además, no tengo interés de aclarar nada”, dijo a La República. Como se recuerda, el salsero está inmerso en un escándalo de presunta infidelidad a su esposa cubana Yadira Cárdenas.

Josimar Farfán asegura que en Perú ya no tenía más que hacer, con respecto a la música. Foto: Facebook | Josimar

¿Por qué se fue de Perú?

El intérprete de “La mejor de todas” cuenta por qué decidió radicar fuera del país. Según Josimar, en Perú desarrolló todo lo máximo que podía hacer y sintió que dejó de crecer musicalmente.

“En el Perú estaba haciendo casi todo repetitivo, ya no tenía nada más que hacer, o sea, era todo igual: los conciertos, sonar en la radio, irme a los canales y, de ahí, nuevamente los conciertos, las provincias, las discotecas. Yo no veía ningún cambio de superación, ya nos habíamos quedado estancados. Ya había tocado techo ”, sostuvo.

Josimar, quien tiene planeado ofrecer conciertos en Lima, Cañete, Chiclayo, Chimbote, Piura y Trujillo, afirma que se fue de su país porque “ya tenía que salir para buscar nuevos retos, nuevos horizontes, nuevas oportunidades para mi carrera, y todo el mundo sabe todo el mundo sabe que Estados Unidos es el país de las oportunidades, es el país donde están todas las disqueras”.

Finalmente, el salsero aseguró que fue una decisión difícil pero necesaria. “Por eso decidimos, tanto mi equipo y yo, que teníamos que salir. Y lo que he hecho aquí en Estados Unidos no lo hubiera logrado en Perú”, concluyó.