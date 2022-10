El infierno, según Matthew Perry

Matthew Perry se considera “un tipo bastante sano”. Todo un logro para un actor que ha estado a punto de morir debido a su adicción a las drogas y al alcohol. A los 53 años, el inolvidable Chandler Bing de la serie ‘Friends’ cuenta el infierno que ha vivido en una autobiografía, “Friends, lovers and the big terrible thing”, que se publicará el próximo 1 de noviembre en Estados Unidos, anunciaba el fin de semana el diario español El País y desde entonces se han ido develando los pasajes más oscuros que contiene el libro.

El actor, además, ha revelado los detalles de sus adicciones y su paso por rehabilitación en una reciente entrevista en el diario The New York Times con motivo de la publicación de sus memorias, que en España verá la luz aún el 17 de noviembre.

Perry en sus memorias “Amigos, amantes y aquello tan terrible” cuenta que después de rodar el momento en el que su personaje, Chandler Bing, se casa con Monica Geller, interpretada por Courteney Cox, fue inmediatamente conducido a un centro de rehabilitación: “Me casé con Monica y me llevaron de regreso al centro. En el punto más alto de ‘Friends’, el punto más alto de mi carrera, el momento más icónico del programa”.

Durante la década en la que ‘Friends’ se convirtió en una de las series más memorables de la televisión, la vida privada de sus seis protagonistas traspasó a la de sus personajes en la pequeña pantalla. Y los problemas de adicción del actor se convirtieron en un secreto a voces debido a su fama, pese a los intentos, tanto suyos como de su equipo, de manejarlos con discreción. “Probablemente, me he gastado nueve millones de dólares o así”, ha estimado en la entrevista a The New York Times.

La estrella ha lamentado que sus peores momentos hayan salido a la luz mediante fotografías, crónicas o columnas, e incluso en algunos casos hayan llegado a ser motivo de mofa o de burla. “Mi caso sugiere que todavía existe un enorme estigma en torno a las adicciones, y que todavía nos tenemos que esconder”, declaró.

Además, ha admitido el importante papel que jugaron sus compañeros de reparto hasta alcanzar la sobriedad y su amor platónico por Jennifer Aniston (que interpretó a Rachel Green) que no ocurrió, dice, por “su ensordecedora falta de interés”.

De Julia Roberts, ha revelado que su romance nació por fax (no existía el internet ni los celulares). “Tres o cuatro veces al día me sentaba junto a mi fax y miraba cómo el papel revelaba lentamente su próxima misiva. Estaba tan excitado que algunas noches me encontraba en alguna fiesta y cortaba la conversación para poder correr a casa y ver si había llegado un nuevo fax. Nueve de cada diez veces, había llegado uno”.