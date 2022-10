Harold Gamarra, el veterinario sanmarquino que ahora busca su revancha en “Yo soy Chile”

Harold Gamarra sigue demostrando que su gran virtud es la perseverancia. Meses después de perder en la final de “Yo soy” como imitador de Carlos Vives, el cantante peruano regresó a Chile para continuar con su gran sueño: consagrarse como un excelente imitador.

En su audición a ciegas, en la quinta temporada de “Yo soy Chile”, el imitador peruano de 35 años se ganó los aplausos del público y del jurado al cantar “La gota fría”, uno de los éxitos del colombiano Carlos Vives.

El primero que le dio el pase a la siguiente etapa de “Yo soy Chile” fue Antonio Vodanovic, quien ha presentado al original Carlos Vives en Viña del Mar. “Bienvenido, Harold, a esta temporada con otro personaje”, dijo e inmediatamente después resaltó lo mejor de su presentación: “El fraseo rápido, la voz entre llena y plana la cambias. Creo que le diste sabor a este vallenato caribeño”.

“Qué rico volver a verte, compadre, sobre todo porque en la cuarta temporada no llegaste a la final con un personaje tremendo (Emmanuel) solo por décimas de notas, y eso fue duro para ti. Pero eres un tipo muy maduro, muy agradecido y con tremendo talento. Gracias por traernos al gran Carlos Vives”, dijo, por su parte, Cristián Riquelme, quien hace unos días se despidió del reality de canto e imitación.

Fran García-Huidobro, la actriz chilena que ingresó en reemplazo de Myrian Herández, también resaltó la presentación de Harold Gamarra, quien entró al mundo de la imitación con el personaje de Chayanne. “Tienes la misma energía, la alegría del vallenato, el carisma y esa voz que, además, tiene tanto que ver con el acordeón, que es prácticamente el partner de Carlos Vives”, indicó la presentadora de televisión.

Agradecido con Chile

En conversación con La República, el cantante peruano que hace unas semanas sustentó su tesis para obtener el título de odontólogo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos señaló que tuvo una cálida bienvenida en Chile, donde seguirá mostrando su talento.

“El recibimiento (en Chile) no ha sido menor del que esperaba. Las personas están muy felices de mi vuelta con esta nueva personaje (Carlos Vives) y eso me da mucha motivación para estar concentrado, para dejarme llevar por las nuevas sensaciones que voy a experimentar en esta temporada, por las nuevas emociones, por las tristezas, por los retos. Así que creo que, como todas las temporadas, esta también va a ser de mucho crecimiento como artista y con un gran personaje como Carlos Vives, quien tiene una energía interior que irradia felicidad, patriotismo, amor”, dijo el doble peruano de Emmanuel.

Harold Gamarra se mostró muy feliz y seguro de imitar al intérprete de temas como “Carito” y “Fruta fresca”, sobre todo ahora que el colombiano lo saludó y resaltó la imitación. “Carlos Vives ya me conoce, ya sabe de mí, entonces (estoy) con mayor entusiasmo de poder hacer un trabajo con respeto y que a la gente le guste. Y que me permita llevar, con el tiempo, conciertos a diferentes partes, ya no solo Perú, sino también Chile”, añadió.

Por otro lado, Gamarra espera que Chile marque el inicio de su internacionalización. “ Espero que el país sureño sea el que me motive a impulsar mi carrera en Colombia, Ecuador, Panamá, México y llegar a los Estados Unidos. Abrir, poco a poco, este camino de la imitación es lento. A mí me está tomando bastante tiempo poder formarme, pero lo estoy disfrutando y estoy convencido de que este ‘Yo soy Chile’ temporada 5, como Carlos Vives, va a ser de mucho crecimiento”, concluyó.