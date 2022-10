Renata Flores: “En la música veo la manera de unirnos”

En su cuenta oficial de YouTube, el tema ‘Juntos sonamos mejor’ se acerca a las 250 mil reproducciones. La canción de su autoría tiene como objetivo: “llevar el mensaje de que sí es posible lograr la aceptación de las diferencias para valorar la diversidad y la riqueza que hay en ellas. El mensaje es de mucha peruanidad. El concepto está muy bonito y bien pensado para todos los peruanos a fin de construir un Perú que nos dé gusto amar, donde amemos nuestras diferencias y estar cada vez más unidos”, dice la intérprete de 21 años, Renata Flores.

— Justo por todo lo que está ocurriendo en nuestro país, ese mensaje parecería una utopía.

— Sí y justo veo en la música la manera de unirnos y dar ese tipo de mensaje que para todos es muy importante. ‘Juntos sonamos mejor’ es una canción que debemos escuchar para sentirnos iguales. El tema interpretado originalmente en castellano, tiene algunas intervenciones en quechua. Y cuenta con subtítulos en las principales lenguas amazónicas como el asháninka, el awajún, el bora, el shipibo-konibo, el ticuna, entre otras 15 más; y andinas entre las que figuran el aimara, así como el jaqaru.

— La canción busca romper las barreras y la discriminación, algo que has sufrido en carne propia.

— He visto la discriminación en mi entorno, con mis abuelitas, en el colegio también. A mí me han discriminado, pero más en las redes. Y en el colegio creo que lo enfrentaba porque sorprendía cantando en quechua y también covers. Y cuando fui agredida en las redes, al principio, me sentía un poco mal, pero empecé a entender que no tengo porqué aceptar los agravios, no los leo y sigo con lo mío.

— ¿Quiénes fueron tus soportes?

— Mi familia ha sido la principal fuente, esa fuerza para seguir adelante y hacer música. Me dieron seguridad, orgullo de mis raíces ayacuchanas y eso me ayudó bastante para poder seguir sintiéndome feliz conmigo misma y con lo que hago.

— ¿Has tenido que ceder para mantenerte en la música?

— Siempre he tratado de hacer mi propia música, manteniendo mis raíces, con el quechua. Todo empezó a los 14 años. Siempre hay propuestas, Me gustaría hacer una colaboración pero todo a su tiempo, que fluya. No quiero que sea muy forzado.

— ¿En tu búsqueda de la revaloración del quechua, qué pasos darás?

— Conciertos y la preparación de un nuevo álbum en quechua donde voy a fusionar varios ritmos. Y sigo en la conducción de Miski Takiy, donde estoy muy feliz dando a conocer a muchos artistas de las regiones.