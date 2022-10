¿Cómo terminaron Michelle Soifer y Erick Sabater, según Kevin Blow?

Michelle Soifer sigue siendo acusada de infidelidad. Luego de que Giuseppe Bengini dijera que la salsera le habría tenido más que una amistad con Jefferson Farfán, Kevin Blow dio una entrevista a Magaly anoche, 26 de octubre, en donde reveló varios detalles de la relación que tuvo con ella, que no la dejan nada bien.

La expareja de Soifer detalló cómo Erick Sabater y la chica reality terminaron su relación, que también fue porque ella lo engañó.

¿Cómo terminaron Michelle Soifer y Erick Sabater?

Kevin Blow dijo que ambos estuvieron engañando a sus respectivas parejas durante un año. Magaly le preguntó cómo hicieron para ocultarlo, a lo que el dominicano respondió que era normal que ellos andarán todo el tiempo juntos, ya que lo puso como gerente de la productora para estar con ella en todos lados. Pero, finalmente, su compatriota Sabater llegó a enterarse de la infidelidad porque alguien que trabajaba con ambos se lo reveló.

”Sabater cuando supo (...) aprovechó que ella no estaba, cambió la chapa de la casa, cogió toda su ropa, la metió dentro de una caja y llamó a la mamá y se la entregó y ya ella buscó otro sitio donde vivir”, dijo Blow.

Asimismo, comentó Sabater solo le dio su ropa a la salsera, ya que todo lo que estaba dentro de la casa que compartían lo habían comprado juntos.

¿Qué más dijo Kevin Blow sobre Soifer?

Según el extranjero, la ex chica reality de “Esto es guerra” lo habría agredido en cuatro ocasiones y tendría pruebas de las lesiones que le dejó en su cuerpo. “En ese tiempo era complejo, yo me grabo, grabé el golpe que ella me dio para que después no diga que era yo el que le pegaba”, expresó.

Además, compartió un video de Michelle Soifer insultándolo. “Eres una porquería, una mier***, una basura”, se le escucha decir a la modelo.