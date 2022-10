Flavia es nominada a los People Choice Awards 2022 como influencer latina: “Ni yo me lo creo”

La organización de los premios People Choice Awards 2022 se encuentra nominando a varias figuras del espectáculo a nivel internacional en cada categoría. Así lo anunció Flavia Laos, quien se mostró emocionada por encabezar la lista para ganar el premio de influencer latino del año.

A través del tiempo, Flavia Laos se ha convertido en una de las figuras más simbólicas del Perú en redes sociales por su constante participación con reconocidas marcas y su presencia en eventos internacionales.

¿Qué contó Flavia Laos sobre la premiación?

Este miércoles 26 de octubre, la actriz utilizó sus redes sociales para dar a conocer esta importante noticia a sus seguidores de Instagram. Flavia Laos se mostró evidentemente contenta y emocionada por este gran logro en su trayectoria artística.

“Tienen que escuchar lo que está sucediendo. Ni yo me lo puedo creer. Dios mío. No puedo creer que esto sea una realidad. He sido nominada a los People Choice Awards como influencer latina del año”, dijo al iniciar su relato.

“Esto es un sueño. Yo me acuerdo, cuando era chiquita, y veía en la televisión estos premios por Entertaiment y ahora es una realidad. Soy la primera nominada peruana”, continuó.

“El día que me llamaron, menos mal estaba sentada porque casi me desmayo, de verdad. Fue una noticia que nunca en mi vida pensé recibir y estoy muy emocionada de compartirla con ustedes”, indicó.

¿Cómo votar por Flavia Laos en los People Choice awards 2022?

Asimismo, la cantante explicó, paso a paso, cómo sus fanáticos pueden votar por ella a través de la página web del evento: “Chicos, esta es la manera de votar por mí. Es un voto por mail. Vamos y tienen que deslizar los votos hasta el número 25″. Finalmente, la joven dejó adjunto el link de People Choice Awards.