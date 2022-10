“Combate” y “Esto es guerra” acogieron a varias figuras del espectáculo local e internacional; sin embargo, algunos llegaron sin saber muchas cosas de dichos programas. Por ejemplo, Coco Maggio fue uno de ellos. Durante una entrevista con Jesús Alzamora, el recordado actor argentino contó su experiencia.

Los mencionados programas de América TV y ATV tuvieron como participantes y conductores a conocidos personajes. En ese contexto, Coco Maggio causó sorpresa al ingresar a los dos canales.

¿Qué reveló Coco Maggio sobre “Esto es guerra”?

Durante una extensa conversación para el programa virtual de Jesús Alzamora, Coco Maggio reveló la promesa que le hizo la producción de “Esto es guerra”. Con evidente molestia, el conductor de televisión confirmó lo siguiente:

“Estuve 2 semanas. Entré a competir. Fue como una apuesta, me lo ofrecieron, me pareció una locura, me reuní y, de alguna manera, me lo pintaron bonito: ‘Faltan conductores en América. Aquí vas a tener una oportunidad’”, dijo Coco Maggio.

“Recontra caí. Después de ‘Esto es guerra’, me pregunté dónde estaba la oportunidad y me molesté. Fueron dos semanas a prueba, pero no estaba a prueba. No funcionó. ¡Yo qué iba a hacer en ‘Esto es guerra’”, finalizó el también influencer con evidente incomodidad.

Facundo González tuvo problemas con Coco Maggio en “EEG”

Durante el tiempo que Coco Maggio estuvo compitiendo en “Esto es guerra”, tuvo algunos enfrentamientos con sus compañeros Facundo González y Paloma Fiuza.

“Las declaraciones de Paloma me dan un poco de bronca. Ella sabe que me estoy sacando la mugre por cada competencia. Dejo todo lo que tengo. Yo creo que el problema de Paloma es que Facundo no la deja luchar”, dijo el actor argentino.