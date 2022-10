Carlos Galdós le responde a Ricardo Mendoza tras decir que lo odiaba: “Se lo agradezco”

Carlos Galdós gritó a los cuatro vientos su amor por su prometida María del Carmen Cornejo, una joven de 33 años a quien conoció por Tinder. En una reciente entrevista con La República, el comediante habló de su tercera boda, de su unipersonal en el Teatro Plaza Norte y también de Ricardo Mendoza, de “Hablando huevadas”.

Carlos Galdós y Maria del Carmen Cornejo lucen muy enamorados en redes sociales. Foto: Composición LR | Instagram | Maria del Carmen Cornejo

Como se recuerda, Jorge Luna reveló que Ricardo Mendoza sentía desprecio por Carlos Galdós durante muchos años porque se burló del aspecto físico de su madre.

“Toda su vida Ricardo Mendoza me ha transmitido su odio hacia Carlos Galdós. Una vez, la mamá de Ricardo Mendoza fue a un show de Carlos Galdós y él se la agarró con ella con el único argumento de que era muy gorda. La señora cuenta que no hubo comedia, le agarró de punto por las puras… Cuenta que solo la atacó y la insultó… Ricardo desde ahí le agarró odio a Carlos Galdós, con toda su alma, y yo me llego a enterar de esto en las entrevistas”, sostuvo Jorge Luna.

Sin embargo, el conductor de “Chapa tu money” en “No somos TV” aseguró que se dejó llevar por el resentimiento porque “cuando se meten con algo que es tuyo, duele”, pero que ya no tiene ese sentimiento negativo. “No es mi amigo, pero ya no lo puedo odiar”, aclaró.

Carlos Galdós responde

En conversación con La República, Carlos Galdós aseguró que no tenía conocimiento de que Ricardo Mendoza le tenía cólera. Además, cree que “odiar es un sentimiento muy fuerte”.

“¿Qué sentí? Nada, porque no sabía, no tenía ni idea. Y además no creo que me haya odiado. ¡Imagínate!, darme ese nivel de importancia de odio, no creo”, dijo el showman de 48 años. “Pero en todo caso, si le he generado algún sentimiento, se lo agradezco igual” , agregó.

El creador de “El amor en los tiempos de Galdós” admite que sí conoce a Ricardo Mendoza, pero que no son cercanos. “Lo conozco, hemos cruzado palabras en algún lado y no me ha dicho que me odia (se ríe)”, resalta.

Finalmente, Carlos Galdós evitó criticar el trabajo de Ricardo Mendoza en “Hablando huevadas”, pese a los escándalos del youtuber. “Qué bueno que haya mucha gente que está creando cosas, qué bien, me encanta. Eso está muy bueno”, concluyó.