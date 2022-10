Silvia Vásquez-Lavado: “Debemos continuar abriendo nuestras voces”

Silvia Vásquez- Lavado, la peruana que encontró en las montañas el camino de sanación para superar la violencia sexual que sufrió de niña, es una de las protagonistas de ‘Gutsy’, (capítulo 5) la serie de Apple Tv + que conducen Hillary y Chelsea Clinton, donde emprenden aventuras con algunas de las mujeres más valientes del mundo.

Radicada desde hace años en Estados Unidos, en 2016 Silvia se convirtió en la primera mujer que escaló el Monte Everest. Activista del LGTB, actualmente alista su nuevo libro y su primera película autobiográfica que estaría protagonizada por Selena Gomez.

— ¿Cómo fue trabajar al lado de Hillary y Chelsea Clinton?

— Cuando me llegó esta oportunidad pensé que era una broma por el Día de los Inocentes, porque he visto el impacto que tienen ambas a nivel internacional. Son dos mujeres que han trabajado muy duro en su vida y no siempre lo que hacen ha sido visto con buenos ojos, han sufrido ataques.

— ¿Cómo fue el detrás de cámara?

— Lo que más me llena es la oportunidad de convencer a alguien de que no tenga miedo. Al principio, se ve las dudas que tiene Chelsea para escalar, pero si reflexionas, el miedo es una cosa pasajera que no lo podemos usar para estancarnos, sino para sobreponernos y superarnos. Eso es lo que me gustó de Chelsea que lo hizo pasito a paso. Es lo que debemos aplicar al nivel de nuestra propia vida.

— ¿Qué sientes de ser considerada una heroína de tu propia historia?

— El hecho de ser elegida es uno de los honores más grandes que estoy teniendo en mi vida. Lo que me gusta de ‘Gutsy’ es que no es solo una historia individual sino que añade las historias de todas estas mujeres, es como un tejido que se ha creado. Ese es el tipo de serie que ojalá hubiera podido ver cuando estaba en el colegio. Es lo que se está moviendo en Irán, por ejemplo, el rol de las jóvenes que tienen que seguir sobreponiéndose contra todas las cosas, batallando en muchos países para que no les digan lo que tienen que hacer. Se trata del empoderamiento que les podemos dar. Es un despertar gigante y esta serie añade a ese despertar.

La cinta, titulada In the shadow of the mountain, se basa en las próximas memorias de Vásquez-Lavado. Foto: difusión

— ¿Cuánto crees que ha avanzado la lucha contra la violencia sexual y qué falta para ayudar a más víctimas?

— Debemos seguir contando más historias, esa es la manera de ayudar a inspirar a otras personas, continuar abriendo nuestras voces y creando sociedades que sean más concientizadas. Lo estamos haciendo, pero es un sube y baja. Es poder mostrar que no estamos solas, que hay canales y organizaciones de apoyo. A veces, hay gente que lo ha tenido bien escondido, y el escuchar estas historias es inspiracional para ellas.

— ¿En que quedó el proyecto de la película donde Selena Gomez te iba a representar y lo de tu nuevo libro?