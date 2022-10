Andrea y Sebastián preocupados por la salud de su hija: “Estamos yendo a la clínica”

Este miércoles 26 de octubre, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu sorprendieron a sus seguidores al contar cómo se encuentra su menor hija Maia. Ambos se mostraron muy preocupados por la situación y la niña tuvo que ser llevada a la clínica para conocer qué padecía.

Hace algunas semanas, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu anunciaron su separación a través de redes sociales. Ambos expresaron que aún existe un cariño de por medio, pero la relación ya finalizó. Es por eso que en esta situación, ambos se mantienen más unidos que nunca y sin un rencor de por medio.

¿Qué dijo Andrea San Martín sobre la salud de su hija?

A través de su cuenta oficial en Instagram, la influencer se mostró preocupada y contó qué es lo que estaría sucediendo con su pequeña: “Maia vomitó la vida hace una hora. Me acabo de acostar después de bañarla y secarle el pelo porque de verdad su cama no sobrevivió”.

“Una noche un poco complicada. Maia ha dormido bastante bien. Creo que se le ha movido el estómago, realmente no sé por qué. No soy de las mamás que, si no es nada grave, la manda al colegio. No me afecta en este momento para estar bien segura de mandarla al colegio. Ha amanecido bien, pero prefiero que no”, finalizó.

Sebastián Lizarzaburu en camino a la clínica con la niña

Por su parte, el deportista también relató cómo percibía la salud de la infante mientras ambos iban en camino a la clínica: “Ayer Maia se cayó de la cama. Ayer vomitó y hoy también. Ya la recogí. Está durmiendo y cansada. Estamos yendo a la clínica para saber qué tiene. A ver si es por la caída o simplemente por el susto”.