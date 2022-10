¿Qué fue de la vida de Katheryne Mendoza, la ‘Nanín’ del Especial del Humor?

Si bien Jorge Benavides y Carlos Álvarez siguen en la televisión peruana dominando la audiencia, lo mismo no ha sucedido con otros artistas y actores que hemos visto encarnando a diferentes personajes de la política peruana.

Durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala, uno de los sketches más recurrentes era el de ‘ Olallanta y Nanín’ , parodias de Humala y la entonces primera dama Nadine Heredia. ‘Olallanta’ era interpretado por el cómico Walter Ramírez, ‘Cachito’, quien aún trabaja con el cómico JB. Pero, ¿qué fue de la vida de Katheryne Mendoza, quien interpretaba a ‘Nanín’?

¿A qué se dedica ahora Katheryne Mendoza, ‘Nanín’?

Katheryne, quien ahora se apellida Benavides, siempre ha sido una artista multifacética, se ha dedicado al baile, a la actuación y, actualmente, se dedica a su carrera musical. Hace unos días compartió en sus redes sociales su nuevo sencillo llamado “Alma latina”.

Actualmente, Katheryne Benavides se dedica a su carrera musical. Foto: Instagram/Katheryne Benavides

Katheryne hizo de ‘Nanín’ en el Especial del Humor durante el gobierno de Ollanta Humala, pero reinterpretó el papel hace seis años para el programa “Habla bien’ de Carlos Álvarez.

Katheryne Benavides sigue activa en sus redes sociales, donde publica actualizaciones sobre su carrera musical. Foto: Facebook.

¿Cómo Katheryne llegó a interpretar a ‘Nanín’?

En el programa “La noche es mía”, la artista contó cómo fue que llegó al papel de la caricatura de la ex primera dama Nadine Heredia. En esos años en que interpretaba el sketch en “El especial del humor”, la actriz apareció por varios programas y dominicales y su fama se elevó.

“(JB) ya me había visto bailando en ‘El show de los sueños’ y necesitaba un personaje, una imitadora de Nadine Heredia, y se acordó de mi cara y le dijo a los de producción que me ubicaran, y no sé cómo, pero me ubicaron”, señaló la artista.