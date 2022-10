La vez que Tilsa encaró duramente a Magaly: “Llegaste a la TV hablando mal de Augusto Ferrando”

Magaly Medina a lo largo de su trayectoria en la farándula ha entrevistado a varios personajes mediáticos. Sin embargo, uno de sus encuentros más recordados fue sin duda con Tilsa Lozano, a quien criticaba constantemente por su relación con el exseleccionado Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y por sus shows en discotecas.

En 2015, la popular ‘Urraca’ se vio cara a cara con la modelo y protagonizaron una tensa entrevista, pues ambas se dijeron todo tipo de comentarios. Incluso, la ex conejita de Playboy le recordó a la periodista cómo fueron sus inicios en la televisión.

Magaly Medina entrevista a Tilsa Lozano

Hace siete años, cuando Magaly tenía su programa en Latina, “En carne propia”, llegó a entrevistar a una de las mujeres más mediáticas de aquella época: Tilsa Lozano. En aquella época la modelo brindaba shows de entretenimiento en discotecas y un tiempo antes, se había dado a conocer que tuvo un romance de tres años con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, quien aún estaba casado con Blanca Rodríguez.

El 20 de junio de 2015, por primera vez, la periodista y la ex conejita de Playboy se vieron las caras. A lo largo de la entrevista, Magaly la cuestionó por los espectáculos que realizaba, pues los consideraba vulgares. No obstante, Tilsa le decía que no le importaba, pues se ‘adaptaba’ a cualquier público dependiendo del lugar donde le tocaba estar.

Tilsa Lozano y Magaly Medina tienen una enemistad de varios años. Foto: El Gran Show/ Facebook

Tilsa le recuerda a Magaly cómo se hizo conocida en televisión

En uno los tensos momentos que se vivió durante la entrevista, Tilsa Lozano le increpó a Medina sobre cómo llegó a hacerse famosa en televisión, pues recordó cuando ella, varios años atrás, se presentó en una rueda de prensa con Augusto Ferrando y lo criticó, alegando que humillaba a las personas que iban a su programa “Trampolín a la fama”.

Una joven Magaly Medina despotricó contra Augusto Ferrando tras afirmar que se aprovechaba de la 'necesidad' de la gente. Foto: ATV

“Te voy a decir cómo llegaste y fue hablando mal de Ferrando en 1991 diciendo que hacía televisión basura (…) en 1991 estabas sentada, con esa cara que nadie reconoce”, indicó la modelo.

Después, Lozano encaró a la periodista porque, a su parecer, ella ahora hace lo mismo que Ferrando.

“Dijiste que Ferrando hacía TV basura porque hay un dicho que ‘a la gente hay que darle lo que quieren’ y tú dijiste que a ti te parece mal, porque los que trabajan en televisión deben de darle a la gente cosas culturales (…) Tú haces exactamente lo mismo que hacía Ferrando, o peor”, agregó la exconejita.