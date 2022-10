Joaquina Carruitero se luce feliz con su novia: “Es una bendición, me apoya muchísimo”

Joaquina Carruitero no tiene nada que esconder ni que confesar. Aunque, hasta el momento, no ha visto necesario hacer una publicación sobre su orientación sexual, la cantante peruana de 20 años no tiene problemas en hablar de la relación que tiene con su novia, Ale Casanova.

Según la joven que se ganó fama como imitadora de Adele en “Yo soy”, su actual pareja es clave en su crecimiento personal y profesional. “Ale llegó a mi vida en un momento muy ‘random’. Yo andaba en puras fiestas. Es una bendición y es gran parte de mi guía. Es mi compañera y me encanta tenerla cerca”, declaró Joaquina Carruitero para La República.

Joaquina Carruitero no oculta su relación con Ale Casanova. Foto: composición LR/Instagram/Joaquina Carruitero

Carruitero asegura que fue lindo que su novia viaje a México por su cuenta. “Me dijo: ‘Oye, yo quiero ir, voy contigo y estoy contigo, te quiero ver crecer y te quiero ver brillar’. Fue una motivación hermosa. Me apoya muchísimo no solo en lo que hago, sino en quién soy. Crecemos juntas y compartimos mucho ”.

La ganadora más joven de “Yo soy” sostiene que tiene claro que una pareja no es un complemento “porque no hay nadie que se complete más que tú misma”, pero está feliz porque Ale Casanova, con quien tiene en común el amor por la música, es una persona que respeta y valora sus ideas. “Aprendemos ambas, nos disfrutamos y nos compartimos”, acotó.

Valora su pasado

A diferencia de otras famosas que han eliminado las fotografías que tenían en sus redes sociales antes de someterse a una operación de manga gástrica, la cantante Joaquina Carruitero afirma que no ha borrado las imágenes de cuando estaba subida de peso porque “no es algo que quiera olvidar o algo que no quiera que recuerden, pues me sentía bien”.

“Cero, no borro casi nada. Si en algún momento he borrado o bajado algo es porque quería limpiar mi ‘feed’. Quiero que se vea bonito y ordenado porque a veces yo subía cada cosa que de verdad decía: ‘¡Qué he subido!’. Pero por un tema de físico y por un tema de apariencia y esas cosas, de verdad, nunca me ha importado. No he borrado mis fotos antes de la manga gástrica, porque me veía hermosa. Son fotos bonitas”, aclaró.

Consultada sobre qué la motivó a pasar por el quirófano, Joaquina Carruitero respondió: “Simplemente, quise hacer un cambio y mi proceso lo comparto en Instagram porque soy humano y, así como cualquiera que quiera hacerte un arreglito, pues yo también quise mejorar mi salud y por eso me hice la manga gástrica y no me avergüenza contarlo. Bromeo con el tema, me da igual, nunca me ha importado”.