Rossana Fernández Maldonado no cambiaría “Esto es bacán” por EEG: “Acá no hay peleas, no hay chismes”

Rossana Fernández Maldonado ha tenido más de un ‘déjà vu’ al encarnar a una mujer que espera un hijo en e “Madres: El Musical”, en el cual comparte créditos con Alexandra Graña, Érika Villalobos y Cecilia Brozovich. Todas ellas encarnan a cuatro amigas (Sandra, Dani, Pau y Bea) que atraviesan las duras etapas de la maternidad con una historia hilarante y conmovedora.

Rossana Fernández Maldonado está feliz de trabajar con Alexandra Graña, Érika Villalobos y Cecilia Brozovich. Foto: Sandy Carrión Cruz

La obra, que estará hasta el 30 de octubre en el nuevo teatro NOS de la PUCP (Camino Real 1037, San Isidro), cuenta con la dirección general de Giovanni Ciccia y la producción general de Denisse Dibos.

Su experiencia como mamá

En conversación con La República, Rossana Fernández Maldonado contó que el musical le hizo recordar cuando se enteró de que iba a ser mamá por primera vez. En su caso fue a los 32 años, producto de su relación con Nicolás Sáez Yano, de quien se separó años atrás.

“Hacer ese personaje te devuelve a ese momento lindo cuando te enteras de que vas a ser mamá (…) estar en esta obra es como una catarsis para todas, porque somos madres y vivimos esas experiencias”, declaró Rossana, quien al final tuvo dos hijas: Maitena y Josefina.

Fernández Maldonado indicó que, al inicio, la maternidad no fue fácil pese a que ella trataba de ser la mejor mamá. “Estaba nerviosa, el mundo se me venía encima, no dormía. Yo decía: Si logro sobrevivir el primer año, me doy por bien servida. Porque el primer mes es de terror, no duermes nada; pero de allí todo se va acomodando y lo disfrutas más”.

La actual figura de Willax Televisión reveló que tuvo que hacer algunos sacrificios por Maitena y Josefina. “Tuve que bajar el ritmo a nivel laboral. Cuando tuve a mi segunda hija, dejé de hacer teatro. Solo trabaja en ‘Hola a todos’ en la mañana. A nivel laboral, tuve que bajar el ritmo. A nivel personal, también. Dejas de lado tu desarrollo personal como irte a la peluquería”, acotó.

En otro momento, Rossana Fernández Maldonado aseguró que “Madres: El Musical” tiene como objetivo desmitificar la maternidad como la perfección absoluta y que las mujeres tienen la presión de ser perfectas en todos los ámbitos donde se desarrollan. Asimismo, la actriz peruana de 44 años aclaró que ella respeta a quienes deciden no ser madres.

“La maternidad no es para todo el mundo. Nosotros podemos cuidarnos y decidir si queremos ser mamá o no. Uno puede tener una vida plena como mujer teniendo hijos o no. Yo, como mamá, no me imagino mi vida sin ellas. Si alguien está en duda, yo te diría: ‘sé madre, es maravilloso’”, concluyó.

Rossana Fernández Maldonado está feliz de trabajar en Willax. Foto: Sandy Carrión Cruz

Nueva faceta en la TV

Rossana Fernández Maldonado se mostró contenta por su faceta de conductora de “Esto es bacán”, un nuevo reality juvenil que se transmite todos los sábados por Willax Televisión y que es parte del programa “Sorpréndete” que conduce junto a Gian Piero Díaz.

“La verdad me siento muy cómoda. Yo no tenía experiencia conduciendo un programa de reality. Pero el origen de este programa siempre ha sido la ayuda social, eso también me motivó a regresar a la conducción. [Además] el equipo de producción siempre está buscando ayudar”, expresó. “Es un reality bien ‘light’, bien amigable. Acá no hay peleas, no hay chismes”, añadió la artista.

Por otro lado, Rossana aseguró que tiene una buena relación con Gian Piero Díaz. “Hacemos una dupla muy compenetrada y el equipo es muy lindo. Me siento muy afortunada de estar en tele y estar en este musical con amigas”.

Finalmente, Fernández Maldonado no descartó que algún día pueda conducir “Esto es guerra”, pero aclara que está feliz con este proyecto. “Si tuviera que alejarme de ‘Esto es bacán’, no. Estoy contenta en Willax, estoy tranquila con el equipo con el que estoy. Si es que entre ellos surge algo distinto, tendría que evaluarlo. Nunca es bueno decir que no. Te puedo decir que en este momento estoy feliz donde estoy”, sostuvo.