Toño Jáuregui: “Siempre he mostrado el lado conciliador”

El músico se alista para abrir el concierto que la banda estadounidense Interpol dará en nuestra capital, el 16 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

“Es un grupo contemporáneo a Libido. Aparecen a fines de los 90 y en los 2000 es donde ellos revientan y salen como una banda post punk, un punk bien moderno. A mí siempre me gustó”, cuenta el músico.

Mientras se alista para ese show, Jáuregui se encuentra en plena promoción de su libro ‘Más allá de Libido’ y el lanzamiento de su disco ‘Fantasma del Ayer’.

“Lo del libro era un plan que tenía hace muchos años y la pandemia, creo, me ayudó a acelerar este proceso que venía muy lento, pero cauteloso. Quería que sea un libro auténtico, redactado por mí y eso me llevó a buscar un perfeccionismo que no tenía y que luego fui puliendo. Lo trabajé hasta que finalmente quedé satisfecho y en él me despojé de muchas cosas”, cuenta.

—¿De qué te desprendiste en tu libro, ‘Más allá de Libido’?

—Al comienzo tenía todos esos sentimientos encontrados, la inmadurez, las peleas, la ruptura de una sociedad, de una amistad que tenía con mis ex compañeros de aquel viaje musical. Y al pasar el tiempo, no me quedaba conforme porque no quería que el libro esté cargado de sentimientos, quería que sea simplemente una redacción histórica entre cosas buenas y malas que creo es el producto final.

—Ahora, que han pasado varios meses, ¿cómo has visto las reacciones de los involucrados?

—Con tranquilidad. Hubo algunas reacciones públicas por ahí, pero creo que están dentro de una pelea regular que se ha dado entre dos músicos. Pero yo, desde hace un tiempo, por mi lado, me he mantenido bastante tranquilo y relajado. Creo que he sido yo quien ha mostrado el lado conciliador así que por ese lado estoy tranquilo.

—Los fans no dejan de pedir un amiste, un reencuentro musical, pero más de uno opina que todo fue producto de una lucha de egos. ¿Crees que también hubo eso?

—Hay gente que se vacila con nuestras irreverencias, cada uno en su estilo y creo que eso naturalmente se ha hecho hasta atractivo, es lo natural, así somos y es lo que es. ¿Lucha de egos? Debe ser, un poco. Ninguno está en la capacidad de negar que tenemos algunas posiciones distintas que defendemos. En realidad ambas partes son respetables y, nada, somos personas públicas. Creo que nos vacilamos un poco de eso.

—¿Qué es lo que te queda para el resto del año?