Carlos Galdós feliz con su novia 15 años menor: “No me ofende que me digan ‘sugar daddy’”

El comediante Carlos Galdós se mostró muy emocionado porque este domingo 30 de octubre regresa al Teatro Plaza Norte para ofrecer su espectáculo “El amor en los tiempos de Galdós”. Esta vez no hablará de las madres ni de política, sino que hará una terapia de pareja en vivo y en directo con su nueva novia.

En esta propuesta teatral que se estrenó recientemente en Estados Unidos con rotundo éxito, el showman peruano Carlos Galdós revela y construye, con su usual tono irónico y divertido, lo que funciona en su relación amorosa con Maria del Carmen Cornejo.

Carlos Galdós y Maria del Carmen Cornejo se lucen muy enamorados en redes sociales. Foto: Composición LR | Instagram | Maria del Carmen Cornejo

En conversación con La República, Carlos Galdós se refirió sobre ‘Marita’, como llama de cariño a su novia, con quien llegará al altar por tercera vez.

“Llegó hace tres años más o menos y está aquí con conmigo, en mi vida. Llegó en un momento donde me replanteo muchas cosas en mi vida. He replanteado hasta mi trabajo. En un momento más sosegado, seguro. No te voy a decir más maduro, no sé, siempre vas cambiando”, expresó Galdós, quien confirmó la presencia de Maria del Carmen Cornejo en su show del Teatro Plaza Norte, donde ofrecerá dos funciones (a las 5.00 p. m. y 7.30 p. m.).

Descarta ser un ‘sugar daddy’

Carlos Galdós tiene 48 años y está orgulloso de su edad. Dice que su novia es menor que él, pero que eso no es un problema para la relación. Por otro lado, el también locutor radial indicó que no le molestan que le digan ‘sugar daddy’.

Carlos Galdós le lleva 15 años a su prometida Maria del Carmen Cornejo. Foto: Composición LR | Instagram | Maria del Carmen Cornejo

“Bueno, me hacen mucho esa broma porque mi pareja tiene 15 años menos que yo. Todo el tiempo. Es la broma de moda, digamos. No me ofende, en lo absoluto. ¿Por qué me tendría que ofender si es un chiste? Yo no me ofendo. ¡Imagínate! Comediante que se ofende, se muere”, dijo Galdós.

Historial amoroso

Carlos Galdós contó que, además de su show, ahora está enfocado en prepararse para lo que considera “el tercer evento importante en mi vida”. Además, no cree que sus otros dos matrimonios hayan sido un fracaso. “Y no considero que la tercera sea la vencida porque las dos primeras, al igual que esta, parten del mismo lugar: el amor. Y cada una de esas experiencias tiene un porqué en mi vida y las honro y agradezco”.

Como se recuerda, la primera vez que el exconductor de programas como “La noche es mía” y “Calle 7″ se casó fue con la empresaria Yolanda Pérez. De esa unión, nació su hija Valentina.

Años después, Carlos Galdós se enamoró de Carla Carbo Ponce de León y, en junio de 2014, contrajo nupcias con la publicista peruana.