¿Quién es María del Carmen Cornejo, la futura esposa de Carlos Galdós?

Para el amor no hay edad y así se ha dejado ver por varios años en el ambiente de la televisión peruana. El humorista Carlos Galdós anunció que se casará con su pareja María del Carmen Cornejo.

La eximagen de “La noche es mía” regresará al Teatro Plaza Norte para presentar, luego de su paso por Estados Unidos, su espectáculo “Amor en tiempos de Galdós”, en el que protagonizará una terapia de pareja junto a ‘Marita’, su novia.

¿Quién es María del Carmen Cornejo?

María del Carmen Cornejo es una diseñadora, empresaria y asesora de imagen quien, desde hace 3 años, sostiene una relación con Carlos Galdós. Ella es dueña de la empresa textil Marita Cornejo. Ahí vende diferentes productos, como chompas, chalinas, casacas y polera hechas de fibra natural.

María del Carmen Cornejo es una diseñadora y empresaria peruana. Foto: Instagram/María del Carmen Cornejo

¿Cómo se conocieron Carlos Galdós y María del Carmen Cornejo?

Carlos Galdós señaló en una entrevista a Trome en 2020 que conoció a María del Carmen Cornejo por Tinder, una aplicación para citas. Asimismo, contó que inició a convivir con ella en tiempos de confinamiento y que comparten gastos del hogar.

Carlos Galdós habló sobre su relación con María del Carmen Cornejo

Carlos Galdós se mostró contento por su relación con María del Carmen Cornejo y se animó hablar más sobre su pareja.

“Llegó hace tres años más o menos y está aquí con conmigo, en mi vida. Llegó en un momento donde me replanteo muchas cosas en mi vida. He replanteado hasta mi trabajo. En un momento más sosegado, seguro. No te voy a decir más maduro, no sé, siempre vas cambiando”, contó Galdós.