Maju se quiebra por salida del aire de “En boca de todos”: “El cariño lo llevo en el corazón”

PRO TV reveló que “En boca de todos” ya no continuará al aire a partir de este 28 de octubre. La productora tendría razones para cambiar la programación habitual, pero sorprendieron al expresar que Maju Mantilla, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón no serán contratados nuevamente.

América TV está en busca de nuevos formatos para presentar a las familias peruanas acostumbradas a ver espectáculos. Ante la proxíma salida del programa, Maju Mantilla expresó algunas palabras de agradecimiento a la casa televisora que la acogió durante cinco años.

¿Qué dijo Maju Mantilla?

Durante una visita al programa de la Chola Chabuca, la producción le mostró a Maju Mantilla, la trayectoria que tuvo en la televisión peruana y esto provocó que la modelo derrame algunas lágrimas en vivo. Asimismo, se tomó algunos minutos para agradecer a los televidentes por su sintonía desde que inició en “En boca de todos”.

“Gracias, estoy agradecida con la oportunidad que se me abrió en cuanto a la conducción, en un momento que no me lo esperaba. Fue un gran reto para mí y estoy en PRO TV casi 11 años y esta es una etapa que se cierra. Como todo en la vida, uno va cambiando, va cerrando ciclos. Uno conoce nuevas personas y nuevo trabajo más adelante”, dijo al empezar.

“El cariño me lo llevo en el corazón. El cariño de las personas que están en casa ha llegado a mi corazón. De repente me vieron el primer día que inicié en la televisión y, evolucionando en el tiempo, queda en el recuerdo en la experiencia que tuve, que me ha ayudado en mi crecimiento”, finalizó.

Tula Rodríguez agradece sintonía de “En boca de todos”

Luego de que los directivos de América TV realizaran una conferencia de prensa para anunciar la salida de “En boca de todos”, Tula Rodríguez usó sus redes sociales para dirigirse a los televidentes. “Gracias por su sintonía”, dijo la conductora del programa.