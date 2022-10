Lucecita revela que su esposo Rony Ríos le pidió evitar escenas de besos: “Éramos inmaduros”

El ingreso de Lucecita a “Al fondo hay sitio” sorprendió a sus seguidores, más aún al revelarse que será el nuevo amor de Joel. Este jueves 20 de octubre, la modelo estuvo presente en “En boca de todos” para dar detalles de su personaje, los conductores se quedaron boquiabiertos al escuchar una revelación.

Lucecita estuvo alejada de los reflectores durante varios meses y su retorno a “Al fondo hay sitio” fue un ascenso grande para su carrera actoral. Los usuarios aplaudieron el personaje de la modelo y muchos esperan que las salidas entre Dalila y Joel continúen para seguir viéndola en pantallas.

¿Qué reveló Lucecita en “En boca de todos”?

Durante la entrevista con “En boca de todos”, Ricardo Rondón le consultó sobre las condiciones que Lucecita tuvo que aceptar para continuar su carrera actoral: “¿Es verdad que te ha puesto como condición que no ‘chapes’ en la novela?

A lo que la deportista lo confirmó: “Es verdad. Hace años me puso esa condición porque no es la primera propuesta que me hacen para actuar en una serie, en una novela. Hace muchísimos años me llamaron para ‘Néctar en el cielo’. Es la primera vez que comento esto, pero no pude porque en ese tiempo estábamos un poco inmaduros como pareja y no sabíamos si íbamos a soportar la situación, pero ahora estamos súper maduros y hay confianza. Además, todo lo que pase es en la piel de Dalila”.

Lucecita relata cómo ingresó a “Al fondo hay sitio”

La actriz se mostró emocionada con el ingreso que tuvo a la teleserie de América TV. “Fue una sorpresota. La experiencia en actuación la tengo. Lógicamente, pasé por un casting. Tú sabes que para cada personaje, por más que seas conocido, pasas un casting. Feliz cuando me dijeron que iba a hacer el papel (...). Me siento bastante privilegiada, es un reto lindo que empiezo a asumir con toda la pasión y entrega que me caracteriza”, dijo Lucecita en una entrevista con El Popular.