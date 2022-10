Paolo Guerrero y Alondra García Miró culminaron su relación definitivamente, pero varios medios de comunicación buscan la forma de vincularlos, pese a que el futbolista ya mantiene otro romance. “Amor y fuego” no dudó en lanzar un avance que será desarrollado ese jueves 20 de octubre, pero la modelo no dudó en desmentir esta información.

Como se sabe, Alondra García Miró y doña Peta mantuvieron una buena relación en el pasado; sin embargo, actualmente poco se sabe sobre las reuniones o encuentros que ambas puedan tener. Por ello, la ojiverde salió al frente para pronunciarse y aclarar en qué momento ocurrió la fiesta mencionada por el programa de Willax TV.

¿Qué dijo Alondra García Miró sobre el video de “Amor y fuego”?

Una hora después de que el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre publicara el avance en redes sociales, Alondra García Miró comentó el post y, rápidamente, recibió varios comentarios de apoyo y reacciones.

“Rara vez hago comentarios sobre las notas que sacan sobre mí y mis temas personales porque sé que es parte de su trabajo, pero solo pido que las notas o videos se ajusten a la realidad y a los tiempos en que pasan”, dijo al iniciar.

“He visto que en los avances del programa están anunciando una nota donde difunden un evento que no es de ahora, es bastante antiguo y amerita aclararlo para que no se preste a especulaciones y mucho menos a malos entendidos. Aprovecho para agradecer el cariño y la atención que de alguna u otra forma me muestran”, finalizó.

Alondra García Miró aclara cuándo se grabó el video con Doña Peta. Foto: @amoryfuego/Instagram

“Amor y fuego” lanza video promocional de Alondra y doña Peta

El programa emitió algunas imágenes en las que se ve a Alondra García Miró en una reunión familiar junto a doña Peta. Ambas se ven contentas y bailando en el recinto. Esto sorprendió a los seguidores de la modelo, ya que Paolo Guerrero se encuentra en una relación con Ana Paula Consorte.