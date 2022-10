Denisse Dibós: “Viví con el cáncer de manera positiva”

Denisse Dibós es una sobreviviente del cáncer, sin duda alguna. Y como ella misma ha referido, gracias a la detección temprana pudo curarse.

La actriz, guionista, directora y productora de teatro es una de las embajadoras de la campaña El Rostro del Cáncer de Mama de la Liga Contra el Cáncer y por tercer año consecutivo es vocera de la compañía Estee Lauder.

— En tu Instagram, escribiste “Nadie sabe lo de nadie , seamos empáticos. Y recordemos que no es un día menos, es un día más”. ¿Tiene que ver con tu experiencia con el cáncer?

— En algo. Cuando escribo, trato de ser empática con muchas mujeres o personas que me puedan leer y pueda ayudar. La gente puede decir: “Ella está contenta, feliz, se le ve alegre, no le falta nada’. Y uno no sabe lo de nadie, lo que pasamos. Yo viví con el cáncer de manera positiva y fue una decisión propia, pero eso no quita que cada vez que me piden una tomografía tengo un miedo eterno. Y caigo como cualquier paciente, lloro, tengo un miedo espantoso. Claro, ahora tengo trabajo pero, ¿Qué pasará en un futuro si no puedo trabajar? ¿Qué pasará con mi hija? Siento pánico y le pido a Dios salud para seguir adelante. Me duele ver que, sobretodo en Twitter, la gente ataca. Veo tanto odio, violencia, agresividad, entre peruanos que me conmueve, me da pena. Tu no sabes lo que está pasando esa persona, su familia, padres o hermanos. Creo que las redes son maravillosas, pero también son un lugar para vomitar odio.

— Cuando te tocó vivir el cáncer, trabajabas 10 horas seguidas.

— Si, y estaba muy preocupada por mi hija, naturalmente era mi prioridad. No lo conté día a día en mis redes, pero sí luego y hasta ahora cada etapa para que la gente viera que estaba bien, cansada, pero trabajando. Grababa la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, de 7 de la mañana a 7 de la noche y estaba maquillada y en personaje. Llegaba cansada y me tumbaba junto a mi hija. Aparte estaban los días que me tocaba radioterapia. No compartía la parte fea, que la tuve, por supuesto, como cualquier persona que pasa cáncer de mamá, pero sí es importante hablar del tema, que no sea tabú. Que todo lo que tiene que ver con enfermedad física o mental, debes compartirlo, no guardártelo. Y por ello me parece espectacular la manera en que Anahí (de Cárdenas) y Natalia (Salas) usen sus redes para dar su testimonio y, claro, concientizar en la prevención.

— En lo laboral, estás imersa en el teatro y con una obra donde se habla de no quedarnos callados.

— Si, son ya las últimas funciones de ‘Tiempos Mejores’ en el Centro Cultural Ricardo Palma. Una obra que se escribió en pandemia y la hicimos desde nuestras casas. Roberto Ángeles nos vio online y decidió hacerla presencial. Es complejo, agotador porque estoy en muchas cosas, pero el teatro es único. La experiencia es inolvidable, gozo cada día y cada noche y mi lado de actriz hace que se arruge mi corazón cuando estoy en el escenario. Concentro mis energías en María Laura, mi personaje, para contar una historia fuerte y necesaria en estos tiempos. Trata sobre el secreto que una familia guardó. No queremos dar un mensaje, pero sí que se abra el debate y reflexionar. Además, estoy con el musical ‘Madres’ en el Teatro Nos PUCP , y alisto para el 16 de noviembre el concierto ‘No estás solo’ con canciones que tienen que ver con salud mental de adolescentes y con invitados como Marco Zunino y Sandra Muente.