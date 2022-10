¿Por qué el animador Luis Velásquez se fue de la orquesta de Bryan Arámbulo?

Bryan Arámbulo utilizó sus redes sociales para anunciar la salida de Luis Velásquez, el animador de su orquesta. En el comunicado, el cantante de cumbia no reveló el motivo de su alejamiento, solo le deseó lo mejor al presentador de eventos.

“Bryan Arámbulo y Orquesta agradece de corazón los servicios prestados a Luis Velásquez, animador, deseándole muchos éxitos y bendiciones, y que en su carrera siga brillando y demostrando lo que mejor sabe hacer. Dios bendiga su camino y le brinde muchos éxitos”, escribió en Facebook.

Bryan Arámbulo anunció la salida de Luis Velásquez, animador de su orquesta. Foto: Bryan Arámbulo/Facebook

Dos horas después, el intérprete de “Te juro que te amo” sorprendió a sus seguidores al anunciar a su nuevo animador. “Hoy le damos la bienvenida a esta, tu familia musical, a nuestro amigo Michel Guzmán, reconociendo su amplia trayectoria y agradecidos por permitirnos apostar por su confianza y puesta en escena. ¡A seguir creciendo!”, indicó en su fanpage.

Michel Guzmán es el nuevo animador de Bryan Arámbulo y Orquesta. Foto: Bryan Arámbulo/Facebook

¿Quién es Luis Velásquez?

Luis Velásquez es un presentador peruano, natural de Huacho, al igual que su exjefe. Durante su paso por la orquesta de Bryan Arámbulo, el animador mostró un gran desempeño durante el escenario. Además de saber las coreografías de los temas, bromeaba con el público sobre su sexualidad.

Luis Velásquez, hincha de Alianza Lima, estuvo desde el inicio de la carrera de Bryan Arámbulo como solista, tras irse de Los Claveles de la Cumbia. Lo acompañó en sus giras a nivel nacional y también viajó a algunos países. Además, es muy activo en redes sociales, sobre todo en Tiktok, plataforma en la que muestra su lado más divertido.

¿Por qué se fue Luis Velásquez?

A través de sus redes sociales, Luis Velásquez evitó revelar el verdadero motivo de su salida. Lo único que enfatizó es que él se va con la consciencia tranquila porque dio lo mejor de sí y aseguró que cumplió su promesa de dejar la orquesta cuando se lo pidieran. De esa manera descartó que él haya renunciado. También aprovechó su comunicado para agradecer al intérprete de “No voy a llorar” por la oportunidad.

“Bonito es tener la consciencia tranquila, saber que diste lo mejor de ti, que no te guardaste nada y que no fallaste. Bonito es saber que fuiste buena persona y lo diste todo. Bonito es saber que intentaste y aprendiste. Muchas gracias por la oportunidad, Bryan Arámbulo y Orquesta, me hiciste crecer mucho en todo este tiempo, siempre agradecido por todo, con mis compañeros que siempre me apoyaron, con las personas que siempre me han recibido con cariño en cada lugar que hemos llegado a trabajar. Como una vez lo dije, yo me iré el día que me digan: ‘Gracias, hasta aquí nada más’ y lo cumplí. Deseo de todo corazón que sigan creciendo, sigan mejorando. Por mi parte, ha sido un gusto jugar a crecer. Hoy dejo de pertenecer y trabajar con Bryan Arámbulo y Orquesta”.

Luis Velásquez se mostró agradecido con Bryan Arámbulo. Foto: Luis Velásquez/Facebook

Sin embargo, en una historia que subió a su cuenta de Instagram, Luis Velásquez sí se mostró apenado por la decisión de Bryan Arámbulo. “Hoy se cierra un ciclo y estoy agradecido porque me dieron la oportunidad de brillar en el escenario. Bueno, ya está, me despidieron y solo queda seguir adelante”, expresó.

¿Hubo una pelea?

El portal Reporte Noticia Huaura aseguró que Luis Velásquez le dijo adiós a la empresa musical de Bryan Arámbulo “tras una incidencia que no pudieron resolver a través del diálogo y dio pie a que el ‘Divo de Carquín’, Bryan Arámbulo, restringiera su contrato” . Mientras que otros usuarios aseguraron que el animador renunció por irse a otra agrupación porque le ofrecían más dinero.

Portal de noticias asegura que hubo una pelea entre Bryan Arámbulo y Luis Velásquez. Foto: Reporte Noticia Huaura

Velásquez no dudó en defenderse a través de Instagram: “Se está malentendiendo algo en lo sucedido hace unas horas. Yo no me he salido de la orquesta. Yo he sido despedido. No me agrada ver que mencionan que otra orquesta me buscó o que quise más dinero, etc.”, fue parte del mensaje que escribió en sus redes sociales.