¿Qué fue de Aurora Aranda, la popular Carmencita de “Mil oficios”?

Autora Aranda es una de las actrices más recordadas por los peruanos, pues protagonizó varios proyectos televisivos entre la década de los 80 y 2000. Gracias a sus papeles como La Charapa en “Risas y salsa” y Carmencita en “Mil oficios”, la artista se destacó en pantallas y se ganó el cariño del público.

Como en los últimos años la también comediante ha estado alejada de la televisión, muchos se preguntan qué pasó con ella. A continuación, te contamos a lo que se dedica en la actualidad y algunos detalles sobre su trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Carrera artística

Aurora Aranda comenzó a modelar desde los 16 años en el programa “Ventana al hogar”, el cual era conducido por la ícono de la TV peruana, Linda Guzmán, y transmitido por América Televisión. También fue parte del centro de formación escénica Histrión y trabajó por varias temporadas en la compañía de teatro de Pepe Vilar.

En 1980, ingresó al programa cómico más popular del momento “Risas y salsa”, que era emitido por Panamericana Televisión. Sus personajes más importantes fueron La Charapa del sketch “Los Charapas”; Carmencita, de “El novio” y Margarita de “Correo Sentimental”.

En 1982, junto a Tulio Loza, formó parte del programa “RequeteTulio”, en el que protagonizaba “Tulito y Tatiana” durante tres temporadas. En 1993, se unió al programa cómico “El Enchufe” de América Televisión. En 1998, volvió a las pantallas con “Taxista, ra ra” al lado de Adolfo Chuiman.

Adolfo Chuiman y Aurora Aranda en una publicidad para 'Mil oficios'. Foto: Panamericana Televisión

En 2001, ingresó a la serie “Mil oficios” como Carmen, quien es el interés amoroso y vecina de Renato (Adolfo Chuiman). Permaneció en el programa por tres años.

Tras radicar varios años en Nueva York (Estados Unidos), regresó al país en 2011 y volvió a la televisión con el personaje de Marga en la telenovela “Corazón de fuego”. Al siguiente año, entró a “Al fondo hay sitio” para interpretar a la mamá de Gladys (Kukuli Morante).

Aurora Aranda en la actualidad

Hoy en día, la actriz peruana se encuentra radicando en Nueva York y está alejada de las cámaras. Según indicó en una reciente entrevista para la radio Stereo Lima, no descarta volver a nuevos proyectos de entretenimiento.

“Me encantaría regresar al teatro, a la televisión. No está en un futuro inmediato, pero por ahí sí tengo una propuesta simpática, que lo converso con mi hijo. Y sí me gustaría tener nuevamente ese ‘bichito’ que tenemos los actores de teatro. Claro que me gustaría. Voy a hablar con Efraín (actual productor de ‘Al fondo hay sitio’) seriamente”, remarcó.