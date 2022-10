Bill Murray se aleja del cine entre denuncias y quejas

Una serie de denuncias caen sobre el actor de Los cazafantasmas, el comediante estadounidense Bill Murray. A la denuncia anónima de una asistente de la película ‘Being Mortal’ quien lo acusa de tocamientos indebidos, se sumaron las declaraciones de las actrices Geena Davis, Lucy Liu y ahora Seth Green, quienes lo señalan por haber tenido un comportamiento hostil en los sets. “La broma eterna de Bill Murray ya no tiene gracia: el actor arruina su carrera entre quejas y denuncias de acoso”, señala El País.

El rodaje de su última película, ‘Being Mortal’, se detuvo en abril, luego de que una empleada denunciara a Murray por tocamientos indebidos. La productora Searchlight Pictures, actual filial de Disney, difundió un comunicado. “Después de revisar las circunstancias, se ha decidido que en este momento la producción no puede continuar”. La web Puck desveló que Murray había pagado 100 mil dólares en un acuerdo extrajudicial por acoso, a una empleada de esa producción. La mujer habría dicho que se sentía “horrorizada” porque las acciones del actor “eran completamente sexuales”.

En una entrevista con BBC, Murray se defendió. “Hubo una diferencia de opiniones con una mujer con la que estaba trabajando. Hice algo que yo consideraba gracioso y no se entendió así [...]. El mundo es muy distinto a como era cuando yo era un niño. Ya sabes, lo que antes parecía divertido no tiene por qué resultar gracioso ahora. Las cosas cambian, así que es importante para mí aprender”.

En el rodaje de ‘Los ángeles de Charlie’, el actor había maltratado a Lucy Liu, según el testimonio de la actriz. “¿Tú por qué estás aquí? No sabes actuar”, le dijo Murray. En el podcast de Asian Enough de Los Angeles Times, contó que Murray la insultó en el set. “Mientras rodamos la escena, Bill comienza a lanzar insultos y no entraré en detalles, pero siguió y siguió. No iba a quedarme sentada allí y aceptarlo. Entonces sí, me defendí y no me arrepiento. Porque no importa qué tan bajo en el tótem estés o de dónde vengas, no hay necesidad de ser condescendiente o menospreciar a otras personas. Y no me retiraría, y tampoco debería haberlo hecho”.

Seth Green: “Me tiró al tacho de basura”

En el ciclo Good Mythical Morning, el actor y guionista Seth Green recordó un episodio de maltrato infantil en un programa en el que Murray participaba como anfitrión. “Cuando tenía nueve años, hice un spot en el Saturday Night Live, sobre qué pensaban los niños con respecto a las fiestas de navidad. Él me vio sentado en el brazo de su silla e hizo un verdadero escándalo sobre por qué yo estaba ubicado ahí”, explicó Green. “Y yo estaba tipo ‘esto es absurdo, estoy apenas en el brazo de este sillón, hay muchísimo más espació acá’, pero él solo decía que era su silla”.

Según el actor, su madre le pidió que dejara el lugar, pero él se negó y esto desató la ira del actor. “Entonces me agarró de los tobillos, me colgó sobre un tacho de basura y dijo ‘la mugre se tira acá’. Yo estaba gritando, y revoleaba mis brazos. Luego me tiró al tacho de basura, yo estaba horrorizado. Salí corriendo, me escondí debajo de la mesa del camerino de vestuario, y simplemente me puse a llorar”.

Los medios de Estados Unidos señalan que Bill Murray ha perdido relaciones profesionales, como la que tuvo con el comediante Rob Schneider, quien afirmó que se comportó como si “odiara” al elenco de Saturday Night Live (1993). “No fue muy amable con nosotros. Nos odiaba en Saturday Night Live cuando presentaba. Absolutamente”, difundió The Guardian.