Mafer Portugal tras rechazar invitación de Gisela Valcárcel a “EGS”: “Me ha agarrado cólera”

Las discusiones entre Mafer y su padre Tommy Portugal culminaron, pero la joven sigue en boca de algunos medios tras sus últimas revelaciones en torno al programa de Gisela Valcárcel, “El gran show”. Según la cantante, la figura de América TV se habría comunicado con ella para ofrecerle un puesto entre los participantes del reality.

Mafer Portugal fue el centro del ojo público hace varias semanas debido a la entrevista que mantuvo con Magaly Medina. En esta conversación, la artista contó que su padre no quiso reconocerla como su hija legalmente y ventiló problemas privados entre ambos. Esto habría sido del interés de la ‘Señito’, quien la llamó antes de estrenar la nueva temporada de “El gran show”.

¿Qué dijo Mafer Portugal sobre Gisela Valcárcel?

Durante una entrevista con el programa virtual de Chiquiwilo, la joven relató cómo inició la conversación que tuvo con la presentadora. Sin embargo, lo que sorprendió a los usuarios fue la opinión de Mafer Portugal hacia Gisela Valcárcel.

“Gisela dijo: ‘Yo quiero conversar contigo, Mafer. Tienes que arreglar las cosas en privado con tu papá’, cuando ella, por otro lado, ya me había llamado”, dijo al iniciar.

Finalmente, comentó su parecer ante esta llamada: “Es irónica, todo me pareció muy raro la verdad. Yo no he salido a hablar por fama. Yo creo que Gisela me ha agarrado cólera por eso”.

Tommy Portugal le habría negado dinero a Mafer

En medio de esta conversación, la joven también reveló un recuerdo de su adolescencia, en el que un reportero le hizo una pregunta que la dejó perpleja. Mafer Portugal y su madre estaban juntas cuando la producción de Latina se acercó a hacerles una nota.

“Cuando llegaron me preguntaron: ‘Mafer, ¿es verdad que necesitabas 40 soles y tu papá no te quiso prestar?’. Te juro que fue de la nada y yo me quedé en shock. Mi mamá, que siempre me acompaña a estas cosas, se paró y les dijo: ‘No vamos a hablar del tema’ y aun así insistieron bastante tiempo en que yo contara mi verdad”, afirmó.