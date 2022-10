Luis Méndez: “El potencial latino en Hollywood es increíble”

Luis Gerardo Méndez es un actor mexicano conocido en nuestro medio por protagonizar la serie ‘Club de cuervos’ (como el Chava Iglesias) junto con Stephanie Cayo y también por su participación en la serie ‘Narcos’ (Víctor Tapia).

Actualmente, se ha convertido en un artista de exportación, pues acaba de dar el salto con su incursión en la comedia Tiempo para mí, protagonizada por Mark Wahlberg y Kevin Hart, en la que da vida a un latino millonario y profesional, que rompe con la etiqueta diseñada para los intérpretes venidos de esta parte del continente.

“Es increíble el potencial que tiene el mercado latino, hay como esta hambre de tener una representación en películas y series, que suena a buena noticia, pero en realidad hay mucho por recorrer, porque el tema de la representación no solamente es tener actores o actrices latinas en tus películas o series de TV, sino ser específicos con esa representación”, reflexiona.

Méndez se refiere a la importancia de que los actores latinos interpreten a personajes relevantes en las grandes producciones de Hollywood y no se limiten a los clásicos roles de migrantes y narcotraficantes.

“En este caso, en Tiempo para mí, me parecía interesante hacer este personaje (Armando Zavala), un millonario excéntrico y además comprometido con el calentamiento global. Ese es el tipo de representación que me gusta hacer, o sea estos personajes que no hemos visto en la pantalla y que son reales: uno de los hombres más ricos del mundo es mexicano, y que por lo mismo no son tan difíciles de creer. Es la realidad, solo que no la hemos visto en la pantalla y eso siempre es interesante y atractivo para mí”, dice.

Sobre el perfil de Armando Zavala en Tiempo para mí, comenta: “Mi personaje sirve para ser la peor pesadilla de Sonny (Kevin Hart), para que él pueda estar celoso de este hombre que trabaja con su mujer. Y, en ese sentido, la amenaza más grande tenía que ser un tipo, que es un empresario millonario, consciente del calentamiento global, de buen corazón, buena persona y, además, con una cabellera perfecta. Yo hablaba con el director…le decía: ‘Creo que Armando debe tener una cabellera envidiable, tenemos que conseguir la peluca más cara de la industria, para que sea realmente un peligro para Sonny’”.

Respecto a compartir escenas con Kevin Hart y Regina Hall, quien interpreta a Maya, la esposa de Sonny, asegura: “Fue muy intenso porque hay mucha improvisación en esta película. A mí me gusta improvisar, siempre he creído que soy bueno improvisando en mi idioma, pero hacerlo en inglés es muy complicado, y hacerlo con dos grandes de la comedia como Kevin y Regina fue muy demandante. Después de la filmación llegaba a mi casa agotado, creo que nunca había llegado tan cansado en mi vida como en esos días porque el nivel de atención, de estar al ritmo de ellos en otro idioma, es complicado. Por eso espero que la gente disfrute la película”, asegura Méndez, quien por estos días también estrenó una nueva película para Netflix: Belascoarán, donde interpreta al protagonista, Héctor Belascoarán Shayne, un detective de los años setenta.