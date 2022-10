Gabriela Herrera se retracta y niega haber firmado con Sergio George: “Me emocioné”

Las opiniones sobre la personalidad de Gabriela Herrera en “El gran show” no son favorables, pero es indudable su talento en el baile y en el canto. Sergio George tuvo la oportunidad de conversar con ella y proponerle un acuerdo laboral. Luego, la artista no dudó en hacerlo público.

Gabriela Herrera ingresó al mundo de la televisión a temprana edad. “Combate” fue uno de los programas que la recibió, pero, rápidamente, se ganó varios ‘enemigos’.

Ahora, en “El gran show” ha tenido un buen desenvolvimiento en la pista; sin embargo, la relación con sus compañeros no ha resultado tan amena.

¿Qué dijo Gabriela Herrera sobre Sergio George?

Luego de la tercera gala de “El gran show”, Gabriela Herrera conversó con los reporteros de “América espectáculos” y se rectificó sobre el anuncio que hizo días atrás. En ese contexto, afirmó que se emocionó con la idea de firmar un acuerdo con Sergio George.

El periodista le consultó si ella se sintió choteada por el productor: “No, no, para nada, porque obviamente tiene toda la razón, no se ha firmado un contrato todavía porque los temas legales lo ven los abogados. Yo no me encargo de esas cosas, pero sí creo que me emocioné al decir que vamos a trabajar porque ya se había conversado de todo eso”.

Gabriela Herrera sobre comentarios en “El gran show”

Este sábado 15 de octubre, Gabriela Herrera y Santiago Suárez protagonizaron una discusión en vivo y tuvieron opiniones diferentes sobre la metodología de la competencia.

La joven se refirió a las opiniones negativas que los participantes del programa de Gisela Valcárcel tienen sobre ella: “No me afecta, ya estoy acostumbrada. Muchas personas han dicho lo mismo y, cuando me empiezan a tratar, se dan cuenta cómo soy”.