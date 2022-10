Flavia Laos no fue invitada al bautizo de la hermana del ‘Pato’: “Igual no hubiera ido”

Este sábado 15 de octubre, Patricio Parodi y Luciana Fuster asistieron al bautizo de la hija de Majo, la hermana del chico reality. Ambos pasaron un buen momento familiar; sin embargo, los cibernautas notaron la ausencia de Flavia Laos en el evento. “Amor y fuego” conversó con la influencer y ella contó por qué no estuvo presente.

Como se recuerda, Flavia Laos acudió al babyshower que Majo Parodi organizó y se generó gran polémica en torno al tema, debido al cruce entre la cantante y Luciana Fuster, la actual enamorada de Patricio. Por ello, los usuarios notaron su ausencia en esta oportunidad.

¿Qué dijo Flavia Laos sobre Majo Parodi y el bautizo?

El último sábado 15 de octubre, la modelo tuvo un concierto en Cajamarca y las cámaras de “Amor y fuego” no dudaron en acudir al evento. Durante una breve entrevista, Flavia Laos reveló que Majo Parodi no la invitó al bautizo de su menor hija Aitana.

“No, no, no, no fui. No (me invitó), la verdad que no he hablado con ella, pero es entendible porque es algo familiar también”, indicó.

Luciana Fuster y Patricio Parodi juntos en el bautizo

Majo Parodi y Flavio Quincot organizaron el bautizo de su recién nacida y no dudaron en invitar a Luciana Fuster, la actual pareja de Patricio. A través de redes sociales, la pareja publicó varios videos y fotografías sobre el evento.

Finalmente, Majo creó un reel en Instagram y recopiló las imágenes tomadas en este día especial, por lo que se puede ver a la pareja muy feliz con el resto de la familia.