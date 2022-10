José Joel: “José José es irrepetible”

José Joel, el hijo mayor de José José llega a Perú este fin de semana para ofrecer un homenaje a su recordado padre, al lado de invitados locales como Jean Paul Straus y Jorge Pardo. La cita es mañana sábado en Scencia de La Molina. Entradas en Teleticket.

¿Cuál crees que es el mayor legado que ha dejado tu padre a nivel familiar y artístico?

Son muchos. Estoy contento y agradecido de poder continuar con ello. Soy cantante, soy actor. Y estoy feliz y agradecido de visitar Perú con este homenaje que es una continuación del legado artístico de mi papá. Su manera de interpretar era tal, que cualquier canción que le daban la convertía en un éxito. Para mí es bello el reconocer esta herencia artística y también decir que fue un gran padre. Lo que nos deja, a mi hermana Marisol y a mí, es algo maravilloso, porque como papá era el mejor. Siempre listo para jugar, para educar, por supuesto, para regañar también. La verdad es que José José como artista y como ser humano redondeaba casi casi como perfecto, porque la perfección es de Dios. Estamos festejando su aniversario luctuoso, ya son tres años. Físicamente no está pero sigue en nuestros corazones, en nuestra mente. Lo seguimos recordando de manera bonita, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo de manera personal, familiar o artística. Una canción de José José siempre nos acompaña en las buenas o en las malas.

¿Puedes reconocer a algún sucesor de tu padre? Para muchos nunca habrá una voz como él.

Hablar de Jose José, es hablar de una época donde ¡Ay, caray! Los grandes pilares nos están abandonando: Vicente Fernández, Juan Gabriel... Muchos cantantes que hace 30 o 40 años marcaron época, que hicieron esta música que al día de hoy nosotros, los cantantes románticos, seguimos defendiendo de una u otra manera .La industria ha ido cambiando, vienen modas, van modas. Estamos muy fuertes con esto del reggaetón, lo cual es bueno, pero al final del día, una buena melodía y voz siempre se agradecen. José José como cantante, como intérprete, yo creo, siendo su hijo, que es irrepetible. Lo que logró forjar y dar, esa maravillosa combinación de lo artístico con lo personal-familiar es único. Tenía ese don en la garganta que yo creo será irrepetible. Por supuesto hay otros artistas, otros cantantes que llegan, pero yo soy de la opinión de que cada quien en lo suyo. Al César lo que es del César y como Jose José, nadie, absolutamente nadie.

Hay muchas versiones sobre quién quedó, finalmente, como heredero universal de tu padre. ¿Qué es lo último que se sabe en ese aspecto?

Pues el testamento apareció y especifica de manera muy clara que la heredera universal de todo lo que tenga que ver con José José es ahora propiedad de mi madre, la señora Anel Noreña. Inmediatamente después, un servidor, José Joel y después mi hermana Marisol.

¿Cómo te gustaría que se recuerde al gran José José?

Es una pregunta un poquito personal. José José era muy de su familia, de su gente, de su público. Día con día me encuentro con gente que me cuenta una anécdota, porque mi padre tuvo que ver con mucha gente. Creo que el sabor general que deja es que era un gran ser humano, una persona muy humilde y honesta, de su familia y público amén del gran artista que fue. Ahí no nos vamos a meter. Cada vez que abrimos la voz, que nos ponemos a cantar sus canciones, una tras otra, nos lleva a esos momentos donde nos enamoramos y desenamoramos, pero también está el ser humano honesto y completo. Ya lo dije, cuando estaba bien, estaba bien y cuando estaba mal, estaba mal y no le costaba trabajo decirlo y compartirlo. Creo que eso hacía que su parte humana estuviera muy presente. Por eso, lo recordaremos siempre con gusto, amor y cariño.

¿Qué tendrá el show que traerás a Lima?

El espectáculo que preparamos es un homenaje para poder entregar una noche de semblanza, bohemia y romanticismo. Será una fiesta romántica, donde recordaremos la música de José José de una manera personal a través de su hijo, José Joel.