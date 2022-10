¿Carlos Soraluz volverá a Armonía 10? Esto fue lo que dijo el cantante

Tras la muerte de Walther Lozada, líder de Armonía 10, hijos y voces legendarias se han unido para preparar un homenaje de manera independiente —aunque con el mismo ímpetu que en las filas de La Primerísima— y resaltar el nombre del compositor al ritmo de la cumbia.

La expectativa aumentó cuando se dio a conocer que Carlos Soraluz, uno de los vocalistas más recordados, entonará “Ya no quiero llorar” y “La duda” en el tributo programado para diciembre. La emoción ha empujado a los fans a preguntarse si el intérprete retornará a los escenarios de la mítica orquesta piurana.

Carlos Soraluz: “Armonía 10 es mi corazón”

Durante una charla con este medio, el también bautizado como ‘Orejas’ confesó que la agrupación símbolo de la cumbia peruana significa mucho en su vida: “Es mi corazón”, afirmó. Por eso, frente a la pregunta sobre un posible regreso a Armonía 10, contestó lo siguiente:

“Sí, me han propuesto, pero mi intención es trabajar solo, porque a veces las fuerzas ya no son las mismas... Armonía 10 trabaja duro y yo me he calmado un poco, pero nada está dicho. Nunca lo descarto, porque ha sido mi casa y yo no puedo decir que no. No hay nada concreto”.

Por ahora, junto con César Saavedra, Anthony Ponce, Roberto Moreno, Martín Pérez, Dennys Otero y Danny Delgado —los talentos que una vez conformaron la banda hoy distinguida por el Mincul como Personalidad meritoria de la cultura—, Soraluz pretende acariciar la memoria sentimental de los amantes del género. Puedes leer la entrevista completa aquí.