Rafael asegura que Karla reveló ampay en sauna a Magaly: “Lo hizo para hacerme quedar mal”

A raíz de su ruptura con Karla Tarazona, Rafael Fernández permanece en el ojo de la tormenta debido a sus declaraciones en múltiples medios de comunicación. Durante una entrevista con “Amor y fuego”, el empresario se refirió al polémico ampay en un sauna que Magaly Medina mostró.

Rafael Fernández y Karla Tarazona anunciaron su separación hace varias semanas y, desde ahí, ninguno ha dejado de lado las polémicas por lo que ocuparon portadas por las revelaciones que hicieron en torno a su ruptura. Este jueves 13 de octubre, el programa de Willax TV emitió lo conversado con el ‘Rey de los huevos’ vía telefónica.

¿Qué dijo Rafael Fernández?

Luego de las fuertes palabras que tuvo Karla Tarazona en “D’ mañana”, Rafael Fernández aseguró que todo este escándalo es planeado por ella. Asimismo, se refirió al controversial ampay en un sauna que “Magaly TV, la firme” captó en el mes de febrero y lo mostró cuando la pareja anunció su ruptura.

“Lo del ampay del sauna. ¿Tú sabes que el ampay del sauna lo tenían desde febrero y yo lo sabía y Karla también? Claro. A mí me lo dijo en ese mismo mes. No era novedad para nadie”, dijo al iniciar.

“¿Por qué crees que no sacaron el tiempo que yo estuve dentro? Estuve 8 minutos. No fui a atenderme porque el dueño del sauna es un cliente mío al que yo le vendía mascarillas, de las KN95. Yo entro con las cajas, se las doy y el ‘Chino’ me quería pagar y le dije ‘no’ y me voy al toque. Por eso es que yo salgo y comienzo a escribirle a Karla y la llamé por teléfono para decirle que ya había salido”, explicó el ‘Rey de los huevos’.

Rafael Fernández le aclara a Karla Tarazona. Foto: composición LR/Willax TV/Panamericana TV

Rafael Fernández cree que Karla Tarazona planeó ampay

Asimismo, el empresario contó que esta polémica fue obra de Karla Tarazona: “¿Quién crees que hizo todo eso? Fue Karla, para hacerme quedar mal y eso yo lo vi porque a mí me contaron de la producción de Magaly que Karla habló y fijó todo, de cómo iba a salir, a dónde iba a salir, porque ella había jurado que iba a hacerle una entrevista a Magaly”.

Finalmente, Rafael Fernández reveló que lanzó una fuerte advertencia a la también locutora: “Karla no salió con Magaly porque yo ya hablé con ella y me puse serio. Le dije: ‘Tú sales donde Magaly y yo también hago otra cosa’, y ahí Karla ya no salió”.