¿Qué hace actualmente Tatiana Astengo, la popular Reina Pachas de “Al fondo hay sitio”?

“Al fondo hay sitio” sigue dominando la audiencia. Sin embargo, muchos personajes no volvieron para la novena temporada. Uno de estos fue el interpretado por Tatiana Astengo, Reina Pachas. ¿Qué fue de la vida de esta actriz?

¿Qué hace actualmente Tatiana Astengo?

Tatiana Astengo regresó a España. En una entrevista para La República, la actriz reveló que estuvo estudiando Guion de cine. La primera vez que se fue a radicar ahí, ella participó en diversas películas y series. Actualmente, se encuentra a punto de rodar una nueva producción, de la que aún no puede dar detalles.

A inicios de este año, Tatiana Astengo fue entrevistad por Paola Ugaz en LR+. Foto: La República

Cuando la periodista Paola Ugaz le preguntó sobre sus planes para el 2022 y si de verdad sería guionista, ella respondió: “ Esa es mi intención. Entiendo que cada uno tiene sus talentos. Tengo muchas ideas, temas que me interesan mucho más que antes. Claro, si no te llegan esos guiones, no te queda de otra que hacerlos y en eso estoy, por eso estuve estudiando guion”.

“Este año no tengo nada de estreno en el cine por lo que hemos estado parados tanto tiempo. No hay mucho que estrenar, pero sí por rodar y pronto me voy a rodar”, contó Tatiana Astengo.

A pesar de estar en España, la actriz usa su cuenta de Twitter a diario para comentar la situación política y social de Perú.

¿Volverá Reina Pachas?

Tatiana Astengo aclaró por Twitter que no volvería a formar parte de la producción, ya que “no había más para explotar en la serie, al menos en lo que respecta a Reina Pachas”.

¿Cuáles son las frases más famosas de Reyna Pachas?

Estas solo son algunas de las frases que el personaje de Reina Pachas hizo conocidas:

¡Basuuuura!

En esta vida o se es clavo o se es martillo

¡Avestruz, avestruz, avestruz!

Ven que te lleno la cara de aplausos

Oye, tumba la fiesta

Disney Work.

¿Qué dijo Tatiana Astengo sobre escena en “Django”?

Tatiana Astengo no solo emplea su cuenta de Twitter para ser crítica con la situación actual en la sociedad peruana, sino también responde comentarios sobre sus películas. A raíz del tuit de un internauta, la actriz reconoció que la escena en la recordada película “Django: la otra cara” se excedió.