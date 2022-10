La conmovedora historia de amor de Otoniel Darío, el participante más longevo de “La voz Senior”

Otoniel Darío Villamonte Gómez es el participante más longevo que ha participado en la historia de “La voz Senior” y para sorpresa de muchos, el cantante del barrio Garibaldi (Callao) sigue firme en la competencia, en el equipo de Daniela Darcourt, y ya está en la etapa de conciertos.

En su audición a ciegas con el tema “Volver”, un tango de Carlos Gardel, Otoniel Darío logró que los cuatro miembros del jurado de “La voz Senior” giren su silla por su voz. Cuando vieron al señor, los entrenadores se mostraron sorprendidos por lo bien que se mantiene a sus 93 años.

“Nunca en mi vida he fumado, no soy mucho de tragos. Todo el mundo toma cerveza helada, pero, como me gusta cantar, me retiré del trago también”, dijo el participante, quien heredó su talento gracias a su padre tenor y a su madre soprano.

“Nací con las ganas de ser de uno de los mejores tenores del mundo, honestamente. Desde los 3 años me llevaban a oír a Gardel en las películas. Este tema que voy a cantar lo aprendí cuando tenía 4 años. A los 5 años ya sabía cinco tangos”, aseguró el chalaco.

Amor del bueno

Antes de su primera presentación en “La voz Senior”, Otoniel Darío Villamonte recordó con mucho cariño a su fallecida esposa, a quien conoció cuando él tenía apenas 8 años. Dice que se enamoró de ella pese a que no se dirigían la palabra y recién pudieron tener una relación diez años después. “Se llevó mi vida, pero todos los días le canto, por eso conservo mi voz”, expresó en el reality de canto.

“El día que yo cumplí 18 años, ella se me presenta (…) nos quedamos mirando, nos tomamos de la mano y esa mano la solté 68 años después”, dijo días después en el programa “Arriba mi gente”, generando que los conductores de Latina se emocionen.

Otoniel Darío Villamonte contó que la primera vez que le cantó a Violeta, su fallecida esposa, 12 días menor que él, fue en su fiesta de cumpleaños. El tema que interpretó aquel día fue el bolero “Qué me importa”. También reveló que le compuso un poema de amor, el cual fue proclamado en el programa.

Otra gran pérdida

Además de la muerte de Violeta a los 85 años, el participante más longevo de la segunda temporada de “La voz Senior” tuvo que superar la muerte de una de sus dos hijas que perdió la vida en un accidente.

Villamonte, quien el primer niño peruano que cantó en una radio local, contó que su hija murió cuando apenas tenía 20 años. “Ya había terminado el quinto ciclo de Ciencias económicas. Era preciosa”, dijo emocionado.

Otoniel Darío Villamonte tiene siete hijos, pero una de sus hijas perdió la vida en un accidente. Fotos: Composición LR | Facebook |Otoniel Darío

Sigue firme en “La voz Senior”

Tras cautivar en su audición a ciegas, Otoniel Darío tuvo su primer gran reto en la competencia: batallar con Abraham Paucar. En el versus de canto, el chalaco interpretó el tema “Todavía” y logró ganar a su contrincante, pese a que necesitó de un papel para no olvidar la letra.

“Más que llevarme a un momento o a una persona, lo que he hecho es apreciar a Otoniel (...) Yo deseo realmente, por mi familia, llegar a su edad para compartir con mi familia y llegar a su edad como usted. Deseo poder cantar una canción con tanto sentimiento y que el destinatario, que espero que sea mi esposa, esté conmigo”, manifestó muy emocionado.

Días después, el participante que espera celebrar sus 100 años volvió a subir a la tarima de “La voz Senior”, donde su hijo de 67 años también participa, para enfrentar la etapa de los Knockouts junto a Coco Miñán y Mónica de Smedt. Aquel día interpretó “Sombras nada más” y logró emocionar al jurado integrado por Raúl Romero, Eva Ayllón, René Farrait y Daniela Darcourt. Finalmente, la salsera decidió que don Otoniel siga en la competencia pese a que se olvidó la letra.

A la etapa de concierto, cada equipo llegó con seis voces y una de ellas es la de Otoniel Darío, quien en su última presentación cantó “Nostalgias”. Esa noche, el chalaco logró que su entrenadora lo salve primero antes que a sus compañeros Renán Eduardo y Dina Vásquez, quien tuvo que dejar el programa.

Con 93 años, 7 hijos talentosos y 10 nietos; don Otoniel Darío Villamonte, quien demuestra que querer es poder y que nunca es tarde para cumplir nuestro sueños, ha ganado una gran fanaticada y podría convertirse en el ganador de esta temporada de “La voz Senior”.