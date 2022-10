Érika Villalobos: “La felicidad es una cuestión de decisión”

La actriz y cantante Érika Villalobos, asume un nuevo reto en una de sus grandes pasiones: el teatro. Lo hará en la obra Da Capo, que reunirá al ensamble coral Voces del Sol, dirigido por la maestra Claudia Rheineck, que se presentará este 15 y 16 de octubre en el Gran Teatro Nacional.

“Es un espectáculo hermoso, completo que la familia podrá disfrutar muchísimo”, dice Villalobos, quien se meterá en la piel de una niña amazónica, una mujer de 80 años, una loba y una compositora. Y aunque la reseña señala que Da Capo es un cuento inspirado en Fausto, la actriz destaca que el espectáculo va más allá.

En Da Capo proponen una selección de arreglos corales de películas como Frozen, La sirenita, El rey león, La Bella y la Bestia, Encanto, y de grandes compositores como Elton John, Hans Zimmer, Alan Menken, Lin-Manuel Miranda, John Lennon y bandas emblemáticas como Journey y ABBA. “Este ha sido el año del teatro, de los musicales. Estoy feliz y agotada, y además haciendo lo que más me gusta. Este año termino haciendo teatro y espero que el otro también”.

Versátil. Actriz en sus diversas caracterizaciones.

— La obra busca resaltar los valores y también llamar la atención para cuidar el medio ambiente.

— Así es, se tocan varios temas como el hecho de que tu alma, tu vida es tuya y tú tienes que disfrutarla y también se toca el tema de proteger a la naturaleza, que no se vulnere el hábitat de las diferentes especies. Hay varias cosas, pero básicamente es resaltar el poder disfrutar de lo que uno tiene y estar agradecido al máximo que es un poco de lo que le pasa a Elisa, mi personaje.

— Precisamente, hace unas semanas, decías que has disfrutado cada etapa de tu vida, cronológicamente hablando.

— Sí, porque hay gente que se preocupa mucho por la edad y eso para mí nunca ha sido un problema. Siempre he estado contenta con mi edad. Lo he disfrutado y trato de hacerlo siempre. Para mí, eso es una cuestión de decisión, la felicidad es una cuestión de decisión, si tu quieres ser feliz, tienes que decidir serlo. Si quieres tener un buen día, vas a decidir tenerlo porque cualquier cosa que te vaya a pasar a tu alrededor, aunque sean cosas malas, lo vas a tomar como un aprendizaje. A mí me gusta decidir que voy a tener un buen día. Siempre la he pasado bien, sigo disfrutando la edad que tengo y a medida que pasan los años, porque uno de joven no logra apreciar tanto, pero a medida que voy, digamos, haciéndome más vieja (sonríe) quiero dar más de mí, quiero hacer todo lo mejor que yo pueda. Finalmente, terminas sintiéndote muy bien contigo misma. Al final, lo que yo estoy viviendo ahora, en estos años, es incluso mejor de lo que era cuando estaba más joven y me siento más contenta conmigo, con lo que hago, con mi trabajo, con cómo enfrento las cosas.

— ¿Y cómo has vivido el debut teatral de tu joven hijo, Mikael (17)?

— Es un chico que siempre ha querido ser actor, desde chiquitito tenía clarísimo que quería ser actor, bailarín, cantante, pianista y empresario. Entonces, ahora tiene la oportunidad de ser actor, pero es el inicio de su carrera. Es muy conmovedor verlo actuar.