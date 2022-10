Max Aguirre es el flamante animador de Armonía 10. Mediante las redes sociales, la agrupación le dio la bienvenida al presentador que entró en reemplazo de Leiser Paladines, quien fue despedido por protagonizar un lío familiar que salió a la luz en el programa de Andrea Llosa.

“¡Bienvenido, Max Aguirre! La familia de Armonía 10 te recibe con mucho cariño para que animes nuestras presentaciones con tu estilo único y espectacular. ¡Bienvenido, compañero!”, escribió la orquesta en Facebook el último viernes 7 de octubre.

7.10.2022 | Publicación de Armonía 10 anunciando el ingreso de Max Aguirre. Foto: captura Armonía 10/Instagram

Vía Instagram, Max Aguirre también expresó su emoción por el nuevo reto. “Hoy empiezo un sueño y quiero agradecer a mi Jehová Dios por siempre bendecirme, gracias a mi familia, a los que me apoyan y a los que no también, pues me hacen más fuerte y dedicado. Gracias a la familia Lozada por depositar su confianza en mí, de hoy en adelante somos la orquesta que recorre todo el Perú y el mundo, la primerísima Armonía 10″, escribió el mismo día del anuncio.

7.10.2022 |Comentario Max Aguirre a su ingreso a Armonía 10. Foto: captura Armonía 10/Instagram

¿Quién es Max Aguirre?

Max Aguirre es un conocido animador de cumbia. Es natural de Bellavista, Sullana, y cursó su primaria y secundaria en el colegio Luciano Castillo Colonna. Fue su padre quien descubrió su talento, ya que desde pequeño tenía facilidad de palabra y era muy carismático. Pero fue en la adolescencia que se dio cuenta de que quería dedicarse a la locución.

Aguirre, quien también es profesor de nivel primaria y de Educación Física, empezó como animador en una agrupación de Bellavista por mera casualidad, pues el presentador oficial de la orquesta faltó al matrimonio en el que tenían que presentarse. Entonces, Max fue el reemplazo y se dio cuenta de que ese oficio era a lo que quería dedicarse por siempre. Incluso le dijo al dueño que no le importaba lo que le iban a pagar.

“Recuerdo que yo le rogaba al señor que me diera una oportunidad, que no importaba el monto que me iban a pagar. Lo que yo quería era ganar experiencia y poner en práctica todo lo que había estudiado”, reveló en una entrevista con el youtuber Luis Peña.

Max Aguirre se mostró feliz por su ingreso a Armonía 10. Foto: Composición LR | Instagram | Max Aguirre

Recorrido artístico

Max Aguirre, el nuevo animador de Armonía 10, ha estado en diversas orquestas reconocidas por el público cumbiambero, tales como Internacional Mallanep, Besito Sensual, Magia Sensual y Los Claveles de la Cumbia, la última orquesta a la que perteneció antes de pasar a la orquesta que tuvo como director a Walther Lozada.

Pero la agrupación que lo lanzó a la fama fue Corazón Serrano, en la que trabajó por tres años, de 2017 a 2020. Según el animador piurano, él fue a un casting que la orquesta organizó para contratar a un animador, pero no clasificó. Sin embargo, un amigo le dijo que había la posibilidad de una nueva oportunidad.

“Un amigo de la agrupación me dijo que habían pensado en mí, que me preparase un poco más, que escuchara las canciones para poder tener un mejor desempeño en mi prueba que fue cerca a Sechura”, recordó Aguirre, quien logró su propósito tras desempeñarse mejor que un animador de la ciudad de Piura. “Me dieron muchísimo apoyo. Estoy eternamente agradecido con ellos porque me aconsejaron siempre, me abrieron las puertas de su hogar, algo que es importantísimo”, expresó.

¿Por qué se fue de Corazón Serrano?

Pese a que logró gran aceptación de los fanáticos de Corazón Serrano, Max Aguirre contó que fue la orquesta quien decidió no renovarle el contrato. “Fue un acuerdo mutuo. Me plantearon el panorama de que estaban decididos a apostar por otro joven talento. Nunca puse piedras, excusas ni barreras. Siempre estuve de acuerdo con la decisión que ellos tomaron. Acepté de buena forma”, aseguró.

Finalmente, Max manifestó que el cariño por sus exjefes sigue intacto. “Al margen de cómo se dieron las cosas, la familiaridad y la amistad ha quedado. Y el hecho de que yo no pertenezca a la orquesta, no significa que la amistad se haya resquebrajado. Al contrario, seguimos siendo muy buenos amigos”, subrayó.