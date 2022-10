¿Cómo ha cambiado la vida de Kiara Lozano tras entrar a Corazón Serrano?

Kiara Lozano acaba de cumplir un año en Corazón Serrano y la cantante no puede ocultar su felicidad por ser parte de una de las agrupaciones de cumbia más exitosas. Mediante sus redes sociales, la intérprete peruana se mostró agradecida con la orquesta de los hermanos Guerrero Neira porque está materializando sus sueños.

“El tiempo pasa muy pronto. Y solo me queda decir: Gracias @corazonserranoperu. Un año pasó desde que me dieron la oportunidad de vivir todo lo que, en su momento, solo fueron sueños. Con la guía incondicional de mi ángel amado, mi familia, amig@s y sobre todo ustedes, el público. Gracias por el cariño de siempre”, escribió Kiara Lozano en Instagram.

Kiara Lozano feliz por su primer año en Corazón Serrano. Foto: captura de Instagram/Kiara Lozano

¿Cómo ha cambiado su vida?

En una reciente entrevista con la Nueva Q, Kiara Lozano habló de su primer año en Corazón Serrano, orquesta a la que llegó luego de ganar un casting que se realizó en “En boca de todos”, a fines de septiembre de 2021.

“Justo les quería comentar que ya cumplí un añito en Corazón Serrano. No solo (he estado) en Estados Unidos, sino también en varios países que he venido conociendo en este corto tiempo. En realidad nunca lo pensé así, pero estoy superagradecida con las bendiciones”, expresó la intérprete de Tarapoto.

“Hace un año estabas en tu chacra tranquila. Y ahora estás por todos lados, ñañita”, le bromeó Edwin Sierra. “(En EE. UU.) estaba extrañando mis naranjas, mis plátanos. Imagínate yo (tengo) un racimo de plátanos gratis en la chacra”, respondió la selvática.

En su primer año en Corazón Serrano, Kiara Lozano cumplió su sueño de ser famosa y visitar diversos países como Bolivia, Estados Unidos y Ecuador. Solo en Instagram cuenta con más de 268.000 seguidores, mientras que en TikTok tiene más de 658.000 fans.

Kiara Lozano visitó diversas ciudades de Estados Unidos. Foto: composición LR/Instagram/Kiara Lozano

Los éxitos de Kiara Lozano

Días después de ingresar al grupo, la cantante grabó su primer tema en Corazón Serrano titulado “Heridas de amor” y el 12 de noviembre se dio a conocer en YouTube el videoclip de la canción, que en menos de un año se ha convertido en el video con más reproducciones de todo el 2021 y de lo que va del 2022.

El videoclip “Heridas de amor” ya superó los 37 millones de reproducciones en la plataforma y cuenta con la participación de todas las integrantes de Corazón Serrano: Kiara Lozano, Lesly Águila, Nickol Sinchi, Susana Alvarado, Yrma Guerrero Neira y Ana Lucía Urbina, quien mantuvo un romance con su jefe Edwin Guerrero Neira.

Otro de los éxitos de Corazón Serrano es el “Mix zúmbalo”, tema que hizo que la orquesta suene más en México debido a que un extracto de un clip de una presentación en vivo se hizo viral en TikTok por la peculiar forma de Kiara Lozano al cantarlo.

Después de “Heridas de amor”, el mix de Kiara Lozano es el segundo más visto en el último año y ya tiene más de 32 millones de views en YouTube. Incluso, el creador de “Zúmbalo” quedó gratamente sorprendido por la interpretación de la artista.

“Hola, amigos de Corazón Serrano. Soy el autor de ‘Zúmbalo’ y ‘Sin ti’. Mis felicitaciones. Me encantó su mix. Fui productor y compositor de Natusha, Karolina, Diveana, Los Melódicos, Roberto Antonio, Los Fantasmas del Caribe… Vivo en Miami. Saludos”, escribió Luis Alva en YouTube.