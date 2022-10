Victor Garber: “Todo lo que sé hacer se lo debo al teatro”

Victor Garber es un actor canadiense con más de 50 años de carrera en teatro, cine y televisión.

A sus 73 años, reconoce que su formación teatral le abrió las puertas a la pantalla chica y grande. Lo hemos visto en series como ‘Fraiser’ y ‘La Ley y el Orden’, pero también en películas como ‘Milk’ (2008) y ‘Argo’ (2012) por el que se hizo acreedor a un Premio del Sindicato de actores en la categioría de elenco destacado. De hecho, también ha sido muchas veces nominado al Emmy.

Sin embargo, uno de sus personajes más icónicos fue el que asumió en la multipremiada película ‘Titanic’ donde interpretó a Thomas Andrews, el encargado del planeamiento y construcción del transatlántico que se hundió en 1912 y que cuenta la historia de amor entre Jack (Leonardo Di Caprio) y Rose (Kate Winslet).

Abogados. Victor Garber (Al centro) junto a Zach Smadu (como Daniel Svensson), Genelle Williams (Lucy Svensson) y Jewel Staite (Abigail Bianchi). Foto: difusión

Ahora, Garber, asume el rol protagónico en la serie ‘Family Law’, que se estrenó este fin de semana en Universal TV (10.50pm con nuevos capítulos cada jueves). En esta historia es Harry Svensson, cabeza de una familia de abogados y padre de tres hijos de tres madres diferentes. Conversamos con el intérprete a través del Zoom.

—No es la primera vez que interpreta a un abogado en la ficción, lo vimos en ‘Legalmente rubia’ y ‘Justice’. Pero, ¿Cómo definiría a su personaje en ‘Family Law’?

—Es un padre y abogado, un personaje interesante, muy humano y como todas las personas, imperfecto. Tiene una familia fracturada, que está tratando, a su forma, no exitosa, de unir otra vez. No está resultando de la manera como lo pensó, pero eso es lo que lo hace gracioso y dramático a la vez.

—¿Qué es lo primero que toma en cuenta al momento de aceptar participar en una historia?

—El guion. En el caso de ‘Family Law’, creo que está muy bien escrito. Amo el personaje porque está haciendo todo lo que puede para resarcir lo malo que ha hecho en el pasado y se preocupa mucho por sus compañeros. Eso me gusta.

—¿Cuál cree que es el tema de punta de la serie?

—Que todos somos humanos, que tenemos problemas y un trauma que estamos tratando de solucionar. Ese es el mensaje, que todos somos básicamente lo mismo.

—Es inevitable hablar sobre Titanic. ¿Qué recuerdos tiene de la película y de la icónica escena cuando Thomas Andrews está parado frente al reloj y se despide de Rose?

—Me siento muy orgulloso de haber interpretado ese rol, creo que él fue un hombre extraordinario. Yo en realidad no pienso mucho en Titanic, pero me siento privilegiado de que me hayan preguntado para hacer el personaje. Amé el papel, amé el cast, amé trabajar ahí, salvo que fue una grabación muy difícil.

—Usted es un respetado actor de teatro, incluso ha sido nominado muchas veces a los premios Tony. ¿Qué ha aportado el teatro a su carrera?

—El teatro fue todo para mí. Me siento privilegiado de haber tenido experiencias en el teatro porque ahí es donde aprendí todo. Soy un poco impaciente con las personas, a veces, y no debería porque creo que todo lo que yo sé hacer viene del teatro, en términos de ritmo, de mantener la escena viva. Así que, tengo ese sentimiento de que no sería capaz de hacer lo que hago ahora, de no haber sido por el teatro y de no haber pasado todos esos años en escena.