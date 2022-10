Johanna no quiso defender a los ‘combatientes’ y abandona el set: “No me interesa conocerlos”

Este lunes 10 de octubre, la producción de “Esto es guerra” sorprendió a los televidentes al invertir los roles de Johanna San Miguel y Renzo Schuller. Los conductores tendrán que defender al equipo contrario y esta idea fue del desagrado de la lideresa de los ‘guerreros’, quien no dudó en expresar su incomodidad.

El corazón de Johanna San Miguel le pertenece a los ‘guerreros’ desde que llegaron los ‘combatientes’ al set de América TV. La actriz siempre los ha defendido ante las injusticias del programa; por ello, ante el cambio de equipo, tuvo una fuerte reacción con la producción del canal.

¿Qué pasó en “Esto es guerra”? dijo Johanna San Miguel?

Tras el regreso de Matías Ochoa al reality de competencia, las cabezas de “Esto es guerra” cambiaron de equipo a Renzo Schuller y a Johanna San Miguel. Esta decisión provocó una evidente molestia en la ‘Mamá leona’, quien arremetió contra sus compañeros en vivo.

“Ustedes estarán una semana completa liderando los equipos contrarios y esto empieza desde este momento. Johanna San Miguel será la líder de los ‘combatientes’ y Renzo Schuller será el líder de los ‘guerreros’ una semana”, expresó el tribunal.

¿Qué dijo Johanna San Miguel?

Los conductores del programa no esperaron que la producción hiciera este cambio y ambos refutaron en vivo, esperando que el tribunal cambie de opinión. Sin embargo, a pesar del reclamo de los demás participantes, no lo consiguieron.

“A mí no me interesa conocer al equipo de los ‘combatientes’, para nada. ¿Qué puedo hacer? No tengo el menor interés”, expresó Johanna San Miguel muy incómoda. Finalmente, optó por retirarse del set.