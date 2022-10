Las indirectas entre Giuliana Rengifo y Magaly Medina no tienen final. Esta vez, la cumbiambera volvió a referirse a la ‘Urraca’ para comentar sobre la posibilidad de demandarla ante todas las cosas que menciona en su programa de ATV.

A pesar de que los problemas entre ambas se dieron hace mucho tiempo atrás, cada una aprovecha el espacio que le puede dar un medio para arremeter contra la otra. Durante una entrevista con Trome, la participante de “El gran show” se dirigió una vez más a Magaly Medina.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo?

Durante una breve conversación, la cantante expresó que le afectan los comentarios de su detractora, ya que tiene una familia detrás.

“¿A quién no? Más aún si te señalan o dicen cosas que no son ciertas, pero soy fuerte por mis hijas, mi madre y mis fans que me apoyan siempre. Yo no le he quitado nada a nadie ni tampoco lo haría. Todas mis relaciones (amorosas) han sido sanas, transparentes, me han amado. Por poco o mucho tiempo que haya durado una relación, no te hace más o menos mujer”, indicó

Giuliana Rengifo se refirió a las expresiones de Magaly Medina. Foto: composición LR/capturas de ATV y América

¿Giuliana Rengifo quiere demandar a Magaly Medina?

Por otro lado, ella también contó que le gustaría que la figura de ATV sea sancionada por alguna entidad e hizo un llamado al Ministerio de la Mujer.

“Llama garrapata a todas las mujeres y eso no puede pasar. Me gustaría que la sancionen, hago un llamado al Ministerio de la Mujer o a alguna institución que se encargue de los medios de comunicación. No puede lanzar calificativos tan fuertes, sea para mí o para las mujeres”, expresó.

Finalmente, descartó la idea de demandarla ahora: “Las cosas se sabrán en su debido momento. Solo le pido (a Magaly Medina) que pare con los insultos o que solo me ignore. Si hago la denuncia, se sabrá. Tengo pruebas que me respaldan”.