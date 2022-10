Varios usuarios se sorprendieron al ver a Melissa Paredes, Rodrigo Cuba y Ale Venturo juntos en un centro comercial; por ello, capturaron a los tres en fotografías y se lo enviaron a Samuel Suárez. Ello sucede luego de las palabras que tuvo la modelo en “El gran show”, refiriéndose a la infidelidad del futbolista con una desconocida joven en Piura.

Al parecer, los tres personajes que más han ocupado portadas este año mantienen una cordial relación a pesar de las declaraciones dadas en entrevistas, los problemas mediáticos y las demandas de por medio. Esto se habría logrado por el bienestar emocional de sus pequeñas hijas.

¿Qué mostró Instarándula?

Los problemas mediáticos los dejaron de lado para pasar un memorable fin de semana. Como lo muestra el portal liderado por Samuel Suárez, Ale Venturo y Melissa Paredes fueron vistas juntas compartiendo un agradable momento al lado de sus hijas y, por la parte trasera, se puede observar a Rodrigo Cuba.

“Otra de mis ‘ratujas’ vieron un poco más de lo evidente y, al parecer, habría habido un momento en que Melissa se junta con ellos. Si bien no se ve el rostro en la imagen, pero la ‘ratuja’ jura que era ‘Meli’. Saquen sus propias conclusiones”, se puede leer en la descripción previa a la fotografía.

Melissa Paredes sobre ampay de Rodrigo Cuba

En la última gala de “El gran show”, la modelo tuvo algunas palabras sobre el comportamiento que tuvo el ‘Gato’ Cuba en una discoteca de Piura. Aunque Ale Ventura y el protagonista no han brindado declaraciones sobre lo sucedido, Melissa Paredes sí tuvo opiniones sobre el tema.

“Bueno, yo me he dado cuenta de algo esta semana, algo que pasa en nuestro país muchísimo y que es el machismo, en este país el machismo es abismal, qué bestia, y nosotras mismas, ah, nosotras mismas debemos cambiar eso. Por respeto a Ale no voy a decir más”, indicó.

¡Ampay Rodrigo Cuba!

“Amor y fuego” recibió imágenes del futbolista disfrutando de una noche de fiesta junto a sus amigos del Sport Boys. En el video emitido el lunes 3 de octubre, se puede ver al jugador muy cariñoso bailando junto a una joven desconocida.