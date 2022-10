Gisela Valcárcel niega respaldo a Giuliana Rengifo ante ataques: “No te defenderé”

Esta segunda edición de “El gran show” no fue tan polémica como la primera. Gisela Valcárcel no se refirió a Magaly Medina y, a diferencia de la semana pasada, se negó a defender a Giuliana Rengifo. Como se recuerda, la ‘Señito’ emitió palabras de solidaridad para Melissa Paredes, pero no tuvo la misma actitud con la cumbiambera.

A raíz de las expresiones de la figura de América TV del 1 de octubre, Magaly Medina arremetió contra ella y los participantes en tres programas cargados de revelaciones. Giuliana Rengifo se vio envuelta en este escándalo y este 8 de octubre trató de opinar en “El gran show”, pero se lo impidieron.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

Los televidentes esperaron la respuesta de la empresaria a la ‘Urraca’, pero nunca llegó. Además, cuando Giuliana Rengifo intentó adentrarse en las críticas recibidas en redes sociales, Gisela Valcárcel evadió el tema y aseguró que “no va a defenderla”.

“Es terrible sentirse atacado por todos, insultado, agredido, pero, Giuliana, hoy, yo no te defenderé. Ni a ti ni a ninguna persona que esté aquí, porque considero que ninguno de ustedes necesita defensa. La mejor defensa siempre debe ser decir la verdad, expresarla con respeto. Es lo que promovemos aquí”, dijo la presentadora.

Giuliana Rengifo confiaba en Gisela Valcárcel

Previamente, la cantante hizo su ingreso al programa de la conductora y afirmó que confía en la postura de la ‘Señito’. “La que pone el pecho eres tú. Yo confío en ti, Gisela, yo confío en ti. He recibido miles de ataques, por redes sociales, de un programa de televisión…”, expresó, pero rápidamente pidieron una tanda comercial, sin dejarla terminar.