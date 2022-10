La vez que Magaly Medina y Gisela Valcárcel conversaron por teléfono en vivo: ¿qué se dijeron?

Magaly Medina y Gisela Valcárcel han protagonizado en más de una ocasión polémicas discusiones. No obstante, en 2009, ambos personajes de la farándula peruana llamaron la atención al entablar un ‘cordial’ diálogo en vivo vía telefónica. La conversación entre ambas presentadoras de televisión ocurrió en el extinto programa “Amor, amor, amor”, que se transmitía en Latina.

La comunicación entre la ‘Señito’ y la conductora de “Magaly TV, la firme” causó gran interés en la audiencia nacional, ya que, en palabras de Medina, se trataba de la “primera vez” que hablaban. En ese sentido, te detallamos qué se dijeron ambas personalidades en aquella oportunidad.

¿Qué se dijeron Magaly Medina y Gisela Valcárcel la vez que conversaron por teléfono en vivo en 2009?

En los días previos al comentado encuentro, “Amor, amor, amor” anunció la visita de Magaly Medina al set de televisión. La noticia generó mucha expectativa entre los seguidores de dicho espacio, del que formaban parte Carlos Cacho, Janine Leal y Sofía Franco.

El día pactado, la también periodista acudió hasta la sede del canal que en aquella época se denominaba Frecuencia Latina junto con Ney Guerrero, que se desempeñaba como su productor.

Así, en medio de la entrevista, Magaly fue sorprendida al recibir un teléfono y escuchar la voz de Gisela Valcárcel. “¿¡Comadre, qué sorpresa!?”, atinó a decir la periodista. Además, aseguró que era la “primera vez” que se hablaban.

La ‘Señito’ también se mostró sorprendida y llenó de elogios a la conductora por su regreso a la pantalla chica y le aseguró que es “valiente” al retomar la conducción luego de salir de prisión.

“Espero algún día realmente conocernos. Quiero ser honesta, no he leído aún todo lo que quiero tu libro, pero he escuchado lo que se pasa en la cárcel. He ido a visitarla muchas veces. Y quiero decirte algo (…). Tú y Ney deben ser dos valientes. No sé cómo lo hicieron. Pero, después de todo lo que he escuchado, de cómo se vive (…), salir al aire luego de tan corto tiempo es una actitud de valientes”, aseveró Gisela.

Magaly agradeció a la ‘Señito’ los elogios y aseguró que ambas se caracterizan por su determinación. “Te agradezco en nombre de mi productor y el mío, esa solidaridad que recibí de pocas personas, y ahora tú. Somos dos luchadores y creo que en tu manera de ser lo eres, porque no nos damos fácilmente por vencidos”, acotó.

La conversación de ambas conductoras terminó de forma cordial e incluso hubo risas, ya que Gisela recordó que Medina es de ATV, ella de América TV, pero el diálogo se dio en otro medio de comunicación. “¿Qué hacemos tú y yo al aire en Frecuencia Latina? No lo entiendo”, sentenció. Tras reír y despedirse, la pelirroja agregó: “Gracias, comadre”.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la comunicación que tuvo con Gisela Valcárcel vía telefónica en vivo?

Posteriormente, Magaly Medina dijo en su espacio televisivo que la conversación fue “increíble” y se mostró sorprendida por haber sostenido el diálogo con la conductora, y precisó que este tipo de situaciones pueden pasar en la TV del país.

“Gisela Valcárcel pertenece al canal 4, yo a ATV. Y resulta que me voy a canal 2 y nos juntamos por teléfono tres canales diferentes (…). Es de locos, de locos, pero claro que esas cosas pueden suceder”, señaló.