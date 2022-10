Justin Bieber y Hailey terminan su amistad con Kanye West por ofensa del rapero

Tras las recientes declaraciones de Kanye West para Gigi Hadid y Hailey Baldwin, un allegado a Justin Bieber conversó con el medio TMZ y contó que la pareja se encuentra incómoda con el exenamorado de Kim Kardashian. Conoce qué dijo el rapero sobre la esposa del canadiense en esta nota.

Como se sabe, Kanye West recibió varias críticas sobre su reciente lanzamiento de camisetas con un diseño referente al movimiento “White lives matter”. Una de sus detractoras fue Gabriella Karefa-Johnson, la editora de la revista Vogue, quien recibió el respaldo de Hailey Bieber. Esto habría desencadenado la furia del cantante estadounidense.

¿Qué dijo Kanye West sobre Hailey Bieber?

Luego de las declaraciones de la lideresa de Vogue, Hailey Bieber publicó algunas historias de Instagram para mostrar el afecto que siente hacia Gabriella Karefa-Johnson: “¡Mi respeto por ti es profundo, amiga!”. Además, agregó: “Conocerte es adorarte y trabajar contigo es un honor, la más amable, la más talentosa, la más divertida, la más chic”.

Kanye West se incomodó con esas publicaciones y no dudó en burlarse de las cirugías estéticas de la esposa de Justin Bieber: “Espera, ¿lo cancelé de nuevo? Justin, por favor, házmelo saber. Justin, calma a tu chica antes de que me enoje. Quieren que la cursi Gigi Hadid y la operación de nariz Hailey Baldloose se reúnan detrás de una planta obvia de la industria no relacionada con la moda al nivel de Corey Gamble”.

Hailey Bieber y Justin Bieber se casaron en 2019. Foto: The Independent

¿Qué dijo el informante de Justin Bieber?

Durante una entrevista con TMZ, el testigo hizo hincapié en el respaldo que el dúo le dio a la expareja de Kim Kardashian en el pasado: “Están heridos por los ataques de Kanye, especialmente porque estuvieron allí para él en 2020, cuando estaba pasando por un momento difícil en su vida, viajando a Wyoming para visitarlo en su rancho”.