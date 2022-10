Este martes 4 de octubre, Magaly Medina hizo una serie de menciones sobre algunas etapas en la vida de Gisela Valcárcel que los televidentes habrían olvidado. Luego de todo lo dicho, lo que llamó la atención de los televidentes fue cuando la ‘Urraca’ reveló que la llamaron del programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, con la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

Este sábado 1 de octubre, Gisela Valcárcel estrenó una nueva temporada de “El gran show”, reality de baile en el que presentó a varios personajes de la farándula y aprovechó el momento para referirse a Magaly Medina. Luego de sus declaraciones, la figura de ATV le ha dedicado dos programas a la ‘Señito’ para burlarse y comentar pasajes secretos de su vida.

¿Qué contó Magaly Medina?

Según lo contado, Gisela Valcárcel conversó con su productor, Ney Guerrero, para hacerle una invitación especial a Magaly Medina al programa de América TV: “El año pasado me mandó invitación a su programa, al programa que hace su hija, Ethel Patty Lorena, que era la productora. Llamó a Ney Guerrero para invitarme a ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Llamaron para invitarme”.

Sin embargo, la producción también tuvo una condición para aceptar este pacto. “El canal te puede dejar ir siempre y cuando Gisela venga a tu programa”, contó la ‘Urraca’. Aseveró además que “ahí se entrampó todo”.

“Acá es un ida y vuelta. Los canales no prestan a sus figuras así nomás. Siempre es un trueque. Ella parece que no aceptó. La invitación estuvo, pero ahora dice: ‘Ay, tú, que me has hecho daño’. La hipocresía otra vez”, indicó.

Magaly recordó que Gisela se burló de ella

Como se recuerda, la serie biográfica de Magaly Medina fue creada por Michelle Alexander y se tituló “Magnolia Merino”. Latina presentó esta propuesta en el año 2008, tiempo en el que la conductora cumplía condena en el penal de Santa Mónica.

“Lo pusieron en horario estelar mientras yo purgaba prisión, cuando no me podía defender”, dijo en un inicio. “Ahí está, Gisela Valcárcel, el 2 de noviembre del 2008, cuando yo estaba encerrada, indefensa. Ella recibe a los actores de Magnolia Merino. Ahí está la que se alucina Santa Rosa de Lima, Gisela Valcárcel, la mujer más fingida de la televisión y la más hipócrita”, contó.

Magaly Medina consiguió el libro “La señito”

Al iniciar su programa, la ‘Urraca’ se presentó con el libro de Carlos Vidal en mano, señalando que quisieron vendérselo a S/ 7.000. Sin embargo, sorprendió a los televidentes al señalar que este es un “libro mal escrito” y que no hay mucha información relevante sobre Gisela Valcárcel.