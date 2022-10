Corazón Serrano: ¿qué fue de Frank Ríos, el cantante que empezó limpiando nichos en los cementerios?

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del país. Muchos creen que solo cantantes mujeres conforman la delantera. Sin embargo, pocos saben que varias voces masculinas han pasado por la orquesta de Pacaipampa. Una de ellos es Frank Ríos, natural de Sullana.

Antes de dedicarse al canto, Frank Ríos se ganaba la vida limpiando nichos y colocando flores en los ataúdes debido a que vivía cerca a un cementerio en Piura. Debido a la necesidad, empezó a cantar en las peñas y en los bares. Hasta ese momento, no veía la música como una pasión y menos como una profesión.

Luego, logró ser parte de Plus Paub, una orquesta conocida en Sullana. El intérprete contó que al inicio no le fue bien, ya que lo ninguneaban por su edad e inexperiencia; no obstante, con el paso del tiempo, pudo desenvolverse mejor. Años después, el novel cantante llegaría a Corazón Serrano.

Su vínculo con Corazón Serrano

Aún siendo menor de edad, Frank Ríos logró entrar a Corazón Serrano, en el 2008. En conversación con el youtuber Luis Peña, el piurano recordó que hizo un pequeño casting en Ayabaca, donde su madre hacía peregrinación por su devoción al Señor Cautivo de Ayabaca. La oportunidad le llegó luego de orar para que tenga un trabajo que lo aleje de las malas juntas.

Ríos contó que pese a que estaba mal de la garganta, Lorenzo Guerrero Neira decidió darle una oportunidad al escucharlo cantar “Quién cura”. Como él era menor de edad, el dueño de Corazón Serrano habló con su padre para que le den autorización a fin de que pueda trabajar.

Frank Ríos grabó temas en Corazón Serrano como “Prefiero la soledad”, “Volviste a llorar” y “Te di mi amor”. Foto: Facebook | Frank Ríos

Durante su paso por Corazón Serrano, el norteño fue el encargado de interpretar temas como “Prefiero la soledad”, “Volviste a llorar” y “Te di mi amor”. Asimismo, compartió escenarios con Stalin Zapata, Rafael Calle, Yrma Guerrero y Edita Guerrero. Luego, el intérprete vería ingresar a otros cantantes como Leslie Águila, Jorge Chapa y Thamara Gómez.

Su salida de Corazón Serrano

Frank Ríos, huérfano de padre, contó que dejó la agrupación de los hermanos Guerrero Neira para irse a Armonía 10, grupo en el que grabó temas como “Serpiente”, “Nunca tuve suerte en el amor”, “El amor aparece y desaparece”, “Mentiras” y “Ya la perdí”. ¿La razón? Un mejor sueldo. “Como dice el dicho: ‘por mi mejoría, hasta mi casa dejaría’. Entonces, me propusieron algo que me interesó bastante”, dijo en conversación con Luis Peña.

Sin embargo, duró pocos meses en la agrupación que fue dirigida por Walther Lozada. Según el vocalista, al inicio le chocó un poco estar en Armonía 10, ya que no era igual la forma de trabajo. “Corazón Serrano era tan unido que en cada presentación y antes de viajar, rezábamos. Eso no veía en Armonía 10”, expresó.

Además de Corazón Serrano y Armonía 10, el cantante pasó por otras agrupaciones como La Única Tropical, Sensual Karicia y Corazón Sensual. Años después, Frank Ríos regresó a Corazón Serrano, pero volvió a irse.

¿Qué hace ahora?

Tras pasar por varias orquestas, el artista peruano lanzó su propia orquesta llamada Frank Ríos y los Príncipes del Amor, con la que grabó algunas canciones e hizo algunas presentaciones. Sin embargo, le fue difícil dirigir su propia empresa.

Frank Ríos contó que, con sus ahorros y con un préstamo, logró abrir un restaurante el 7 marzo de 2020. Le estaba yendo bien, pero a los pocos días el presidente Martín Vizcarra declaró el inicio de la cuarentena por la COVID-19, lo que ocasionó que se quede sin recursos y con deudas. “Yo quería llorar porque había invertido bastante en el local”, recordó. Al final, reveló que no volvió a abrir su local y que por ahora se ha dado un descanso en la música.