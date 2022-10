Robotín sobre críticas por infidelidad a Robotina: “Jamás me corrí para responder”

El ampay de Robotín fue emitido en el programa de Magaly Medina y, rápidamente, el personaje fue criticado en redes sociales. Los internautas también lo acusaron de haber dañado a Robotina. Ahora, con su ingreso a “El gran show”, el cómico fue blanco de burlas, pero no tardó en defenderse.

Hace algunos días, una joven llamada Jessenia Velásquez dio a conocer su testimonio sobre un encuentro que tuvo con el cómico en un sauna, e incluso se enfrentó a Robotina en vivo, solo para agredirla verbalmente. Por ello, los cibernautas arremetieron contra Robotín, pues consideran que él nunca dio la cara para defender a la joven venezolana.

¿Qué dijo Robotín?

A través de su cuenta oficial en Instagram, el humorista publicó fotografías de su ingreso a “El gran show” junto a un texto en el que se defendía de aquellos que se incomodaron al verlo en el set de América TV.

“Mi personaje es para divertirlos, no para hacerlos enojar. Tanta crítica, pero nadie sabe exactamente la verdad. Terceras personas, por cinco minutos de fama, malograron mi relación, aduciendo y mintiendo en cosas”, dijo al iniciar. Así, continuó: “Jamás me corrí para responder, solo no era el momento ni el lugar, pero están en su libertad de creer o pensar como gusten. Todo lo hago con mucho cariño para ustedes”.

Robotín se defiende en redes sociales. Foto: @robotín/Instagram

El ingreso de Robotín a “El gran show”

El comediante fue presentado por Gisela Valcárcel en el reality de baile. Al iniciar, la conductora bromeó con el sauna, lugar en el que se encontró con Jessenia Velásquez. Finalmente, Robotín expresó como se sentía con la separación de su romance: “Mi corazón está roto”.