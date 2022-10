Karla revela que Gisela le alzó la voz en vivo en “EBT”: “Desde ese día no volví al canal”

Luego de los personajes que ingresaron a “El gran show”, Gisela Valcárcel fue punto de enfoque de varios medios de comunicación. Por ello, “D’ mañana” no dudó en comentar sobre el reality y Karla Tarazona hizo una sorpresiva confesión sobre el percance que tuvo con la figura de América TV.

Karla Tarazona negó rotundamente regresar al programa de Gisela Valcárcel y a cualquier producción que realice PRO TV. Esto, por el supuesto encubrimiento que hubo con el romance de Christian Domínguez e Isabel Acevedo. Sin embargo, ese no habría sido el único problema de la conductora con la popular ‘Señito’.

¿Qué contó Karla Tarazona?

Este lunes 3 de octubre, los conductores de “D’ mañana” comentaron sobre “El gran show” y la controversial defensa que hizo Gisela Valcárcel a Melissa Paredes, supuestamente apañando la infidelidad de la modelo al ‘Gato’ Cuba. Karla Tarazona se mostró incómoda con las expresiones de la ‘Señito’ y contó qué incidente hubo en el pasado.

“Cuando fui a ‘En boca de todos’, y eso se deben acordar todos los que trabajan en la producción, fui a una entrevista y, cuando estamos hablando del tema (Christian Domínguez e Isabel Acevedo), ella entró al set y comenzó a levantar la voz por las cosas que se estaban hablando en ese momento”, relató.

“No apareció en pantallas, pero lo hace tras cámaras, todos se sorprendieron. Incluso, Rondón tuvo que cambiar de tema. Termina la entrevista y yo me retiro y, desde ese día, años después, no volví a regresar al canal”, agregó.

Karla Tarazona no desea ser parte de algún reality de Gisela Valcárcel. Foto: composición LR/Panamericana TV/GV Producciones

Karla Tarazona aconseja a Gisela

Finalmente, Karla Tarazona explicó que no volvió a hablar con la producción, pero envió un consejo a la madre de Ethel Pozo: “No volví a hablar con ellos, para mí pasó como algo no relevante. Por eso digo que uno no debe levantar el dedo fácilmente porque parece que las personas tenemos memoria a corto plazo o memoria selectiva”.